"Кішка-перевертень": рідкісна тварина шукає домівку, проте багатьох лякає її дивна зовнішність

Кішка рідкісної породи лікой на прізвисько Ферн залишилася під опікою центру захисту котів у англійському місті Воррінгтон після смерті її господаря. Тварина зовні схожа на перевертня-лікантропа з європейської міфології, що відлякує багатьох людей, які звертаються до центру у пошуках домашнього улюбленця.

Про історію Ферн розповіло видання Daily Star.

Журналісти закликали людей звернути увагу на унікальну кішку, яка може стати прекрасним компаньйоном, і зазначили, що у цілому світі налічується лише близько двох сотень представників цієї породи.

Як виглядає "кішка-перевертень" – особливості породи лікоїв

Цих кішок називають "кішками-перевертнями", бо вони мають доволі незвичний вигляд через унікальну шерсть, яка встає сторч у певних позах, що робить їх схожими на лікантропів, як їх зазвичай зображують у фантастичних фільмах.

Ця дивна порода виникла зовсім недавно внаслідок природньої мутації звичайної короткошерстої кішки. У 2012 році розроблено стандарт породи, прийнятий міжнародною фелінологічною федерацією TICA. Після цього порода була визнана ще кількома федераціями.

Кішки породи лікой мають залисини навколо очей та носа, та дуже рідку шерсть або навіть лисі лапи. До того ж в них майже немає підшерстку, тому на дотик їхня шерсть більше схожа на людське волосся.

До стандартів породи також відноситься й рідкісний колір – чорні та білі ворсинки рівномірно розподіляються по всьому тілу, що виглядає як волосся з сивиною. У фелінології такий колір називається чалим.

Ще одна дивна особливість лікоїв полягає в тому, що залежно від сезону вони повністю скидають шерсть, яка потім знову відростає. Але генетичні дослідження показали, що ці кішки не мають генів, притаманних ще одній дивній породі – сфінксам.

Котів породи лікой у світі налічується близько 200 особин. ілюстративне фото: Freepik / Фото: Freepik

У Cats Protection розповіли про долю Ферн

Керівниця центру захисту котів Ліндсі Керр, звернулася до підписників на сторінці організації у Facebook з проханням відгукнутися до тих, хто вважає, що зможе полюбити Ферн і подарувати їй дім і турботу.

"Ферн буде щаслива в спокійному будинку, де немає інших домашніх тварин і дітей. На жаль, до неї поки що мало хто проявляє інтерес, але ж вона дійсно мила дівчинка",

– написала Ліндсі у дописі.

Ліндсі також розповіла, що у центрі поруч з іншими тваринами Ферн було важко адаптуватися, тому одна зі співробітниць забрала її до себе додому на тимчасове утримання. Після того, як кішка заспокоїлася після раптових змін у її житті, вона, за словами Ліндсі, "вилізла зі своєї шкаралупи".

У центрі зазначили, що Ферн буда щаслива у спокійному домі без інших тварин та дітей і стане прекрасним компаньйоном, тому що залюбки спілкується з людьми.

Після публікації фото Ферн на сторінці у Facebook, дуже багато людей відреагували на допис емоційними коментарями та вподобайками. У центрі сподіваються, що найближчим часом рідкісна кішка знайде свій дім і сім'ю, яка її по-справжньому полюбить.

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