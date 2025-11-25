Кішка повернулася додому через 10 років: емоційне возз’єднання родини потрапило на відео

Кішка / © unsplash.com

У Монклері, штат Нью-Джерсі (США), кішка, яку вважали зниклою десять років, знову опинилася у своїх власників. Повернути тварину додому вдалося завдяки мікрочипу. Притулок міста оприлюднив відео зворушливої зустрічі та розповів деталі цієї незвичайної історії.

Про це повідомило видання UPI.

Працівники притулку зазначили, що місцевий мешканець нещодавно приніс до закладу безпритульну кішку. Під час стандартної процедури сканування співробітники виявили мікрочип і змогли встановити, кому вона належить. Після дзвінка власникам з’ясувалося, що тварина зникла ще десять років тому — невдовзі після того, як родина взяла з притулку двох кошенят. Одне з них вислизнуло через відчинене вікно і втекло.

Родина довго шукала зниклу кішку: розклеювала оголошення, зверталася до притулків і сусідів, однак знайти улюбленицю так і не вдалося. Лише зараз мікрочип допоміг встановити її місцеперебування та повернути додому.

Притулок опублікував відео зустрічі в соцмережах. Працівники наголосили, що цей випадок демонструє, наскільки важливими є мікрочипи для безпеки домашніх тварин.

