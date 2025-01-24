Кішка тричі за добу опинилася у Новій Зеландії та Австралії через помилку: що сталося (фото)

Тварина мандрувала 24 години.
Кішка породи мейн-кун за окликом Міттенс стала випадковою пасажиркою декількох рейсів. Щоправда, тварина не проникла на літак, як це непомітно зробила жінка в Сербії, її клітку випадково залишили у вантажному відсіку судна.
Через помилку пухнаста здійснила три перельоти між Новою Зеландією та Австралією всього за 24 години, повідомляє Mirror.
Восьмирічна кішка повинна була лише полетіти з Крайстчерча до Мельбурна зі своєю сім'єю, яка переїжджала додому 13 січня. Власниця Марго Ніс чекала в австралійському аеропорту, коли Міттенс вивантажать з літака, але кішка так і не з'явилася. Минуло три години, але чотирилапої не було видно.
Після того, як літак вирушив у зворотний шлях, який може зайняти до семи з половиною годин, наземний персонал повідомив Марго, що Міттенс опинилася не в тій країні. "Я запитала: "Як це могло статися? Боже мій", - пригадала вона.
Щоб забезпечити благополуччя Міттенс під час несподіваної подорожі, пілот Air New Zealand отримав повідомлення про котячого безбілетника в середині польоту і негайно увімкнув обігрів вантажного відсіку. Інцидент стався через те, що колісне крісло затулило клітку кішки і вантажник її просто не побачив.
Попри те, що сім'я Ніс була засмучена тимчасовою втратою пухнастого друга, не кажучи вже про те, що Міттенс схудла на декілька кілограмів через це випробування, сім'я зрештою возз’єдналася з улюбленицею, коли компанія з перевезення домашніх тварин організувала фінальну поїздку в один кінець до Мельбурна. Тепер, попри втрату ваги, Міттенс жива і здорова, а Марго відчула полегшення і сказала: "Це був не найкращий початок нашого нового життя в Мельбурні. Вона просто кинулася мені на руки, притиснулася до мене й обійняла мене так сильно, як ніколи в житті. Це було таке полегшення".
Авіакомпанія Air New Zealand пообіцяла покрити всі витрати, пов'язані з пригодою Міттенс, і перепросила за завдані клопоти. Представник авіакомпанії сказав: "Ми тісно співпрацюватимемо з нашим наземним диспетчером у Мельбурні, щоб гарантувати, що це не повториться".
Після інциденту Міттенс, яка раніше була не надто лагідною, стала "найласкавішою кішкою".
Нагадаємо, пес приніс додому вибухівку, щоб погратися з чотирирічним хлопчиком. Собака частенько забирав додому знайдені круглі предмети.
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