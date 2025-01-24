Кішка тричі за добу опинилася у Новій Зеландії та Австралії через помилку: що сталося (фото)

Кішка породи мейн-кун за окликом Міттенс стала випадковою пасажиркою декількох рейсів. Щоправда, тварина не проникла на літак, як це непомітно зробила жінка в Сербії, її клітку випадково залишили у вантажному відсіку судна.

Через помилку пухнаста здійснила три перельоти між Новою Зеландією та Австралією всього за 24 години, повідомляє Mirror.

Восьмирічна кішка повинна була лише полетіти з Крайстчерча до Мельбурна зі своєю сім'єю, яка переїжджала додому 13 січня. Власниця Марго Ніс чекала в австралійському аеропорту, коли Міттенс вивантажать з літака, але кішка так і не з'явилася. Минуло три години, але чотирилапої не було видно.

Після того, як літак вирушив у зворотний шлях, який може зайняти до семи з половиною годин, наземний персонал повідомив Марго, що Міттенс опинилася не в тій країні. "Я запитала: "Як це могло статися? Боже мій", - пригадала вона.

Щоб забезпечити благополуччя Міттенс під час несподіваної подорожі, пілот Air New Zealand отримав повідомлення про котячого безбілетника в середині польоту і негайно увімкнув обігрів вантажного відсіку. Інцидент стався через те, що колісне крісло затулило клітку кішки і вантажник її просто не побачив.

Кішка Міттенс / Фото: AP

Попри те, що сім'я Ніс була засмучена тимчасовою втратою пухнастого друга, не кажучи вже про те, що Міттенс схудла на декілька кілограмів через це випробування, сім'я зрештою возз’єдналася з улюбленицею, коли компанія з перевезення домашніх тварин організувала фінальну поїздку в один кінець до Мельбурна. Тепер, попри втрату ваги, Міттенс жива і здорова, а Марго відчула полегшення і сказала: "Це був не найкращий початок нашого нового життя в Мельбурні. Вона просто кинулася мені на руки, притиснулася до мене й обійняла мене так сильно, як ніколи в житті. Це було таке полегшення".

Кішка добу подорожувала у літаку / Фото: AP

Авіакомпанія Air New Zealand пообіцяла покрити всі витрати, пов'язані з пригодою Міттенс, і перепросила за завдані клопоти. Представник авіакомпанії сказав: "Ми тісно співпрацюватимемо з нашим наземним диспетчером у Мельбурні, щоб гарантувати, що це не повториться".

Після інциденту Міттенс, яка раніше була не надто лагідною, стала "найласкавішою кішкою".

Марго та Міттенс / Фото: AP

Нагадаємо, пес приніс додому вибухівку, щоб погратися з чотирирічним хлопчиком. Собака частенько забирав додому знайдені круглі предмети.

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