Кішка з двома носами спантеличила ветеринарів: який вона має вигляд (фото)

Тварину вважають "єдиною у своєму роді".
У Великій Британії знайшли кішку-безхатька із двома носами.
Про це пише BBC.
Пухнасту назвали Ненні Макфі на честь вигаданого персонажа з носом характерної форми.
Благодійна організація з усиновлення Cats Protection назвала її "єдиною у своєму роді", зазначивши, що два носи у кішки – це справжня рідкість.
Ветеринарка Фіона Брокбанк сказала: "Кішка з двома носами перша для нас. Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем. Інші вроджені вади розвитку в цій галузі у кішки, такі як заяча губа і вовча паща, не є рідкістю і можуть бути успадковані, або виникнути в результаті розвитку в матці. Як і всі наші кішки, Макфі перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання щодо спадкових проблем зникнуть, оскільки кошенят у неї не буде".
Спочатку вважалося, що у чотирирічної тварини один великий ніс, але огляд у ветеринара виявив унікальну рису обличчя.
Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррінгтона, щоб знайти новий будинок після того, як попередні власники більше не могли піклуватися про неї через погане здоров'я та фінансові обставини.
Ненні Макфі, яку співробітники центру називають "ніжною", тепер хоче оселитися в будинку з люблячою сім'єю.
Менеджерка центру Ліндсі Керр сказала: "Ми всі закохалися в нашу єдину свого роду кішку. Ми не можемо припинити дивитися на її два носи! Вона зарекомендувала себе як ніжна жінка, яка обожнює суєту і обійми, і ми сподіваємося, що її знову здобута слава означатиме, що вона не матиме браку в потенційних усиновлювачах. Вона дійсно заслуговує на будинки, де вона зможе оселитися і стати центром люблячої родини".
Нагадаємо, ведмідь завітав на барбекю, з'їв усе м'ясо і випив колу. Він зіпсував посиденьки господарів будинку.
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