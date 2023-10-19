Кішка з двома носами спантеличила ветеринарів: який вона має вигляд (фото)

У Великій Британії знайшли кішку-безхатька із двома носами.

Про це пише BBC.

Пухнасту назвали Ненні Макфі на честь вигаданого персонажа з носом характерної форми.

Благодійна організація з усиновлення Cats Protection назвала її "єдиною у своєму роді", зазначивши, що два носи у кішки – це справжня рідкість.

Кішка з двома носами / Фото: BBC

Ветеринарка Фіона Брокбанк сказала: "Кішка з двома носами перша для нас. Це справжня рідкість, і, на щастя, це не завдає їй жодних проблем. Інші вроджені вади розвитку в цій галузі у кішки, такі як заяча губа і вовча паща, не є рідкістю і можуть бути успадковані, або виникнути в результаті розвитку в матці. Як і всі наші кішки, Макфі перед переїздом стерилізують, тому будь-які побоювання щодо спадкових проблем зникнуть, оскільки кошенят у неї не буде".

Кішка з двома носами / Фото: BBC

Спочатку вважалося, що у чотирирічної тварини один великий ніс, але огляд у ветеринара виявив унікальну рису обличчя.

Чорно-білу кішку відвезли до Центру усиновлення Воррінгтона, щоб знайти новий будинок після того, як попередні власники більше не могли піклуватися про неї через погане здоров'я та фінансові обставини.

Кішка з двома носами / Фото: standard.co.uk

Ненні Макфі, яку співробітники центру називають "ніжною", тепер хоче оселитися в будинку з люблячою сім'єю.

Менеджерка центру Ліндсі Керр сказала: "Ми всі закохалися в нашу єдину свого роду кішку. Ми не можемо припинити дивитися на її два носи! Вона зарекомендувала себе як ніжна жінка, яка обожнює суєту і обійми, і ми сподіваємося, що її знову здобута слава означатиме, що вона не матиме браку в потенційних усиновлювачах. Вона дійсно заслуговує на будинки, де вона зможе оселитися і стати центром люблячої родини".

Нагадаємо, ведмідь завітав на барбекю, з'їв усе м'ясо і випив колу. Він зіпсував посиденьки господарів будинку.

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