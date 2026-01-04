Кішка “помстилася” господині за ніч на вулиці і розвеселила Мережу (відео)

Кішка / © Pixabay

Жінка залишила свою кішку ночувати за дверима будинку, а вранці була приголомшена її реакцією. Маленька пухнаста «помста» господині викликала справжній фурор у соцмережах.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Відео, яке господиня опублікувала на TikTok, показує, що кішка всю ніч чекала за дверима і з самого ранку спостерігала за тим, що відбувається в будинку, супроводжуючи це голосним нявканням. Тварина ніби вимагала негайно впустити її всередину.

«Ранок після того, як ти вибігла на вулицю, поки твої люди збиралися спати», — підписала відеоролик власниця кішки.

Коли двері нарешті відкрили, кішка миттєво увірвалася в будинок, оглянувши всі кути, демонструючи спочатку невдоволення. Проте після того, як господиня нагодувала її та обійняла, роздратування швидко змінилося на ніжність.

«Думала, що вона призначена для вулиці, а виявилося, що ні», — додала жінка у підписі до ролика.

Відео швидко стало популярним на TikTok: його переглянули тисячі людей, а кількість лайків перевищила 150 тисяч, а коментарів з’явилося понад 1 200.

Користувачі по-різному реагували на кумедну поведінку кішки. Один із коментаторів іронічно зазначив: «Бідолашна істота навіть кілька хвилин не їла». Інша користувачка додала: «Якби у неї були великі пальці, вона б точно кидала камінці у ваше вікно».

Проте знайшлися й ті, кого обурила сама ситуація. Дехто засуджував господиню за те, що залишила тварину на вулиці на ніч. Один із коментаторів написав: «Я б не зміг спати, знаючи, що мій кіт ночує надворі».

Проте знайшлися й ті, кого обурила сама ситуація. Дехто засуджував господиню за те, що залишила тварину на вулиці на ніч. Один із коментаторів написав: «Я б не зміг спати, знаючи, що мій кіт ночує надворі».