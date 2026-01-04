ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1410
Час на прочитання
2 хв

Кішка “помстилася” господині за ніч на вулиці і розвеселила Мережу (відео)

Після ночі на вулиці кішка показала справжні емоції господині.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кішка

Кішка / © Pixabay

Жінка залишила свою кішку ночувати за дверима будинку, а вранці була приголомшена її реакцією. Маленька пухнаста «помста» господині викликала справжній фурор у соцмережах.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Відео, яке господиня опублікувала на TikTok, показує, що кішка всю ніч чекала за дверима і з самого ранку спостерігала за тим, що відбувається в будинку, супроводжуючи це голосним нявканням. Тварина ніби вимагала негайно впустити її всередину.

«Ранок після того, як ти вибігла на вулицю, поки твої люди збиралися спати», — підписала відеоролик власниця кішки.

Коли двері нарешті відкрили, кішка миттєво увірвалася в будинок, оглянувши всі кути, демонструючи спочатку невдоволення. Проте після того, як господиня нагодувала її та обійняла, роздратування швидко змінилося на ніжність.

«Думала, що вона призначена для вулиці, а виявилося, що ні», — додала жінка у підписі до ролика.

Відео швидко стало популярним на TikTok: його переглянули тисячі людей, а кількість лайків перевищила 150 тисяч, а коментарів з’явилося понад 1 200.

Користувачі по-різному реагували на кумедну поведінку кішки. Один із коментаторів іронічно зазначив: «Бідолашна істота навіть кілька хвилин не їла». Інша користувачка додала: «Якби у неї були великі пальці, вона б точно кидала камінці у ваше вікно».

Проте знайшлися й ті, кого обурила сама ситуація. Дехто засуджував господиню за те, що залишила тварину на вулиці на ніч. Один із коментаторів написав: «Я б не зміг спати, знаючи, що мій кіт ночує надворі».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що господарі залишили вперше собаку саму дома, а коли повернулись, то те, що вони побачили викликало в них шок.

Дата публікації
Кількість переглядів
1410
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie