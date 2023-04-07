Кішка застрибнула на імама під час молитви Рамадан у мечеті: як він відреагував (відео)

В Алжирі під час нічної молитви, яку мусульмани щодня проводять протягом священного місяця Рамадан, кіт застрибнув на плече імама.

Духовний наставник Шейх Валід Махсас читав молитву в мечеті Абу Бакр аль-Сіддік у Бордж-Бу-Арреріджі, пише yahoo.com.

В один момент на нього застрибнула кішка і полізла на плечі. Це взагалі не збентежило священнослужителя, який погладив тварину та продовжив читати. Якусь мить пухнастик посидів на імамі, потерся мордою об його щоку та зістрибнув на підлогу.

Момент зафіксували камери, які знімали пряму трансляцію події.

Нагадаємо, в Італії статуя плаче кривавими сльозами. Пояснення цього випадку приголомшило.

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