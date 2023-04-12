Кишкова паличка та пліснява: пензлі для макіяжу можуть бути бруднішими за сидіння унітазу – вчені

Вчена-косметологиня стверджує, що більшість із людей недостатньо часто миють пензлі для макіяжу, через що на них накопичується дуже багато бактерій.

Про це пише mirror.co.uk.

Згідно з новим дослідженням, проведеним косметичним брендом спільно з косметологинею Карлі Муслех, якщо не чистити пензлі для макіяжу, на них може залишитися більше бактерій, ніж на середньостатистичному сидінні унітазу.

У ході дослідження команда взяла два пензлики - чистий та брудний - і перевірила їх наприкінці двотижневого тестування, порівнявши їх із тампоном, взятим із сидіння унітазу.

Фото: Spectrum Collections

Дослідники подивилися на зберігання кистей у п'яти різних місцях, зокрема тримач туалетного столика в спальні, косметичка, сумка для кистей для макіяжу, ящик для кистей та тримач у ванній, і виявили, що в кожному місці нечисті щітки містили стільки ж або більше бактерій, ніж сидіння унітазу.

Фото: Spectrum Collections

Результати аналізу зразків показали, що всі неочищені пензлі для макіяжу мали потенційні сліди кишкової палички, дріжджів та плісняви, які можуть призвести до грибкових інфекцій, тоді як на чистих кистях для макіяжу було значно менше бактерій.

Компанія опитала клієнтів, як часто вони чистять свої пензлі: 40% респондентів зізналися, що чистять їх лише раз на два тижні, а 20% зізналися, що чистять їх раз на один-три місяці.

Косметологиня Карлі Муслех закликала людей частіше чистити пензлі, тому що бактерії, залишені на щітці, з більшою ймовірністю повернуться на ваше обличчя при наступному нанесенні макіяжу.

Нагадаємо, жінка шокувала фото, як черв'яки лазять під шкірою її рук та ніг. Паразити також ховалися у її мозку.

Читайте також: