Кіт будить посеред ночі: експерти розповіли, що насправді стоїть за його нявканням

Чому кіт нявкає вночі / © pexels.com

Здебільшого нічне нявкання — це абсолютно природна поведінка. Поки ви мирно спите, ваш улюбленець може вважати, що настав ідеальний час для активності. Проте інколи за нічними «концертами» стоїть реальна потреба або навіть проблема зі здоров’ям. В Petrebels розповіли про шість найпоширеніших причин і дієві рішення, які допоможуть вам знову спати спокійно.

Ніч — його стихія

Коти — сутінкові мисливці. Пік їхньої активності припадає на світанок і захід сонця. Саме в цей час у дикій природі вони полюють. Тож коли ви нарешті лягаєте відпочити, у кота вмикається режим «екшен».

Що робити:

Створіть простір для безпечної активності: високий котячий комплекс із полицями, схованками та дряпками дасть змогу виплеснути енергію без вашої участі. Особливо це важливо для домашніх котів, які не гуляють надворі.

Нудьга та надлишок енергії

Якщо вдень кіт не отримує достатньо руху й розумового навантаження, уночі він буде «на повному заряді». Звідси — біганина, стрибки й так звані «зумі» (раптові спалахи активності).

Що робити:

Грайтеся з котом 2–3 рази на день по 5–10 хвилин. Використовуйте вудки з пір’ям, м’ячики, іграшкових мишок. Чергуйте іграшки та імітуйте полювання — це задовольнить природні інстинкти й зменшить нічну активність.

Голод або спрага

Коти рідко з’їдають усю порцію одразу — вони віддають перевагу невеликим «перекусам» протягом доби. Якщо миска порожня, кіт обов’язково про це нагадає.

Що робити:

Дайте невелику порцію корму перед сном або скористайтеся автоматичною годівницею. Стежте, щоб у різних куточках дому завжди була свіжа вода.

Проблеми зі здоров’ям

Якщо раніше кіт спав спокійно, а тепер почав нявкати щоночі, це може свідчити про біль, гормональні порушення, вікові зміни чи дезорієнтацію в темряві. Особливо уважними варто бути з літніми тваринами.

Ветеринар Юкі Хатторі у книзі «An Illustrated Guide for Truly Understanding Your Cat» зазначає: якщо кіт віком понад 13 років починає нявкати вночі, це може бути ознакою хвороби.

Що робити:

Будь-які різкі зміни поведінки — привід для консультації з ветеринаром. Краще виключити медичну причину, ніж пропустити проблему.

Потреба в увазі

Коти рідко «розмовляють» між собою голосом, зате активно використовують нявкання для спілкування з людьми. Якщо ви щоразу реагуєте — гладите, годуєте чи говорите з ним — кіт швидко засвоює: метод працює.

Що робити:

Як би складно не було, не підкріплюйте нічну поведінку увагою. Натомість компенсуйте це вдень — більше гри, ласки та взаємодії. Так кіт не відчуватиме дефіциту контакту.

Стрес або зміни в домі

Коти обожнюють стабільність. Переїзд, поява дитини, новий мешканець, ремонт чи навіть зміна розкладу можуть викликати тривогу. Стрес часто проявляється саме нічним неспокоєм.

Що робити:

Дайте тварині час адаптуватися. Облаштуйте затишне місце для відпочинку — бажано на висоті, де кіт почуватиметься в безпеці. Підтримуйте звичний режим і не перевантажуйте його новими подразниками.

Нічне нявкання — не примха, а сигнал. Іноді це природний інстинкт, іноді — нудьга, голод або потреба в турботі. А в окремих випадках — привід звернутися до лікаря.

Більше активності вдень, стабільний режим, достатньо їжі та води, затишні місця для відпочинку й терпіння — і ваш дім знову наповниться тишею, а ніч стане часом справжнього відпочинку.