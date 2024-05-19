Кіт-дрімайло отримав наукову ступінь: яке звання надав йому університет Вермонту

Кіт Макс Доу ходить до університету, наче на роботу, і вже чотири роки є улюбленцем студентів та викладачів.
Кіт на прізвисько Макс, який приходить до студентського містечка Університету штату Вермонт, наче на роботу, став невіддільною частиною життя викладачів і студентів. Через це опікунська рада навчального закладу вирішила відзначити його почесним званням "Doctor Litter-ature" – "доктора лежанки".
Про це університет повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"З оглушливим схвальним муркотінням з боку професорсько-викладацького складу Опікунська Рада університету штату Вермонт надала Максу Доу престижне звання доктора "Litter-ature" [гра слів "літературознавства" – "лежанки", ред.] з усіма привілеями, пов'язаними з котячою м'ятою, кігтеточкою і лежанкою, а також відповідальністю, яка із цим пов'язана. Вітаємо доктора Макса Доу!" – йдеться у повідомленні університету.
У місцевому виданні Vermont Public розповіли, що раніше Макс був безпритульним, але чотири роки тому місцева жителька Ешлі Доу взяла його до себе. Кіт може вільно гуляти і полюбляє спілкуватися з іншими людьми. Макс охоче йде до рук студентів, не соромиться спати на столах викладачів не відмовляється від спонтанних фотосесій.
Видання зазначає, що кіт має репутацію завзятого дрімайла, досвідченого мисливця на мишей та "лагідного члена студентської родини".
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