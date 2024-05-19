Кіт-дрімайло отримав наукову ступінь: яке звання надав йому університет Вермонту

Кіт Макс Доу ходить до університету, наче на роботу, і вже чотири роки є улюбленцем студентів та викладачів.

Кіт на прізвисько Макс, який приходить до студентського містечка Університету штату Вермонт, наче на роботу, став невіддільною частиною життя викладачів і студентів. Через це опікунська рада навчального закладу вирішила відзначити його почесним званням "Doctor Litter-ature" – "доктора лежанки".

Про це університет повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Університет Вермонту надав почесне звання коту на прізвисько Макс. Фото: Vermont State University/Facebook

"З оглушливим схвальним муркотінням з боку професорсько-викладацького складу Опікунська Рада університету штату Вермонт надала Максу Доу престижне звання доктора "Litter-ature" [гра слів "літературознавства" – "лежанки", ред.] з усіма привілеями, пов'язаними з котячою м'ятою, кігтеточкою і лежанкою, а також відповідальністю, яка із цим пов'язана. Вітаємо доктора Макса Доу!" – йдеться у повідомленні університету.

Кіт Макс отримав звання "доктора лежанки". Фото: Vermont State University/Facebook

У місцевому виданні Vermont Public розповіли, що раніше Макс був безпритульним, але чотири роки тому місцева жителька Ешлі Доу взяла його до себе. Кіт може вільно гуляти і полюбляє спілкуватися з іншими людьми. Макс охоче йде до рук студентів, не соромиться спати на столах викладачів не відмовляється від спонтанних фотосесій.

Макс став улюбленцем студентів та викладачів. Фото: Vermont State University/Facebook

Видання зазначає, що кіт має репутацію завзятого дрімайла, досвідченого мисливця на мишей та "лагідного члена студентської родини".

Макс відомий як дрімайло та мисливець на мишей.Фото: Vermont State University/Facebook

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