Кіт і пес зруйнували шлюб подружжя: що сталося

У місті Бхопал, Індія, молода пара вирішила розірвати шлюб після того, як численні спроби примирити їхніх домашніх улюбленців завершилися невдачею. Подружжя так і не змогло змусити собаку та кота жити в мирі під одним дахом.

Про це пише Oddity Central.

За даними сімейного суду Бхопала, ця історія має особливо іронічний вигляд, адже саме любов до тварин колись об’єднала майбутнє подружжя. Спершу вони здружилися на ґрунті спільної прихильності до чотирилапих, згодом почали зустрічатися й одружилися в грудні 2024 року. Проте після переїзду до спільного дому їхнє сімейне життя швидко дало тріщину.

Дружина заявила, що собака чоловіка неодноразово переслідував та навіть нападав на її кота. Зі свого боку, чоловік наполягав, що ще до весілля попереджав: жінка не повинна буде приводити своїх тварин у їхній майбутній дім. Він також додав, що кіт дружини регулярно чатував біля акваріума, чим створював напружену атмосферу в домі.

Жінка категорично відмовилася віддати свого кота та продовжувала звинувачувати пса чоловіка в агресивності. Чоловік же залишався на боці свого улюбленця, вважаючи, що саме кіт спричиняє проблеми. Подружжя навіть зверталося до психолога, а рідні намагалися сприяти примиренню, проте безуспішно. У результаті пара назвала непримиренні розбіжності причиною для розлучення.

"Люди шукають спілкування з домашніми тваринами, іноді ставлячи їх вище за людські стосунки", - каже сімейний консультант Шаїл Авасті. "Коли обидва партнери відмовляються пристосовуватися, такі шлюби розпадаються. Це відображає тенденцію, що зростає, коли люди легковажно ставляться до стосунків, вважаючи, що домашні тварини можуть замінити людські зв'язки".

У сімейному суді Бхопала наголосили, що цей випадок демонструє глибшу проблему — емоційну залежність від тварин на тлі соціальної ізоляції.

