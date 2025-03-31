Кіт із найдовшим хвостом у світі: який він має вигляд і довжина (фото)

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Містер Пагслі Аддамс, милий сірий кіт породи мейн-кун із міста Маунд, штат Міннесота США, має найдовший у світі хвіст, який завжди йому заважає — 46,99 см. Хвіст Пагслі довший на 6 см, ніж у попереднього рекордсмена Сигнеса.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Дворічний Пагслі, названий на честь культового персонажа із «Родини Адамсів», живе із сім’єю Кемеронів та трьома іншими котами породи мейн-кун. І хоча він ще навіть не повністю виріс, його власниця Аманда каже, що він завжди був відомий своїм чудовим хвостом.

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«Коли я вперше відвела його до ветеринара, він зайшов і сказав: „У тебе дуже довгий хвіст“. Я подивилася на нього, дуже уважно подивилася і подумала… „Так… так воно і є“, — пригадала Аманда.

Пагслі зі своєю сестрою / © Guinness World Records

Але після того, як його хвіст все ще був темою розмови під час наступного візиту через пів року, Аманда не могла позбутися думки, що її кіт був особливим: «Тож я розповіла про це дітям, і, звісно, їхньою першою реакцією було дізнатися, чи є за це нинішній рекорд у Книзі рекордів Гіннеса. І знаєте, він є, і, на наш подив, Пагслі його побив!».

Довжина хвоста Пагслі — 46,99 см / © Guinness World Records

Пагслі походить із найбільшої породи домашніх котів, які добре пристосовані до сніжних зим Міннесоти. Зазвичай їм потрібно чотири-п’ять років, щоб досягти свого повного розміру, коли вони виростають у великих сильних котів із густою шерстю. Відомо, що вони використовують свої гігантські пухнасті хвости як сидіння або для збереження тепла, і навіть мають великі лапи з порами, які функціонують як природні снігоступи.

Пагслі зі своїми сестрами / © Guinness World Records

Аманда каже, що Пагслі, хоча і знає деякі команди, такі як «сидіти» — пустотливий кіт, який має дуже простий розпорядок дня: «Їсти. Просити. Їсти. Спати. Просити. Їсти. Спати. Їсти. Просити. Пограти в „принеси“. Їсти. Спати».

Оскільки Пагслі лише два роки, цілком можливо, що його хвіст може вирости ще довшим.

Кіт-рекордсмен / © Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно Книга рекордів Гіннеса оголосила найменшу козу у світі. Представниця канадської карликової породи має зріст лише 40,5 см у свої 4 роки.