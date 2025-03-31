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Кіт із найдовшим хвостом у світі: який він має вигляд і довжина (фото)
Хвіст Пагслі може стати ще довшим.
Містер Пагслі Аддамс, милий сірий кіт породи мейн-кун із міста Маунд, штат Міннесота США, має найдовший у світі хвіст, який завжди йому заважає — 46,99 см. Хвіст Пагслі довший на 6 см, ніж у попереднього рекордсмена Сигнеса.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Дворічний Пагслі, названий на честь культового персонажа із «Родини Адамсів», живе із сім’єю Кемеронів та трьома іншими котами породи мейн-кун. І хоча він ще навіть не повністю виріс, його власниця Аманда каже, що він завжди був відомий своїм чудовим хвостом.
«Коли я вперше відвела його до ветеринара, він зайшов і сказав: „У тебе дуже довгий хвіст“. Я подивилася на нього, дуже уважно подивилася і подумала… „Так… так воно і є“, — пригадала Аманда.
Але після того, як його хвіст все ще був темою розмови під час наступного візиту через пів року, Аманда не могла позбутися думки, що її кіт був особливим: «Тож я розповіла про це дітям, і, звісно, їхньою першою реакцією було дізнатися, чи є за це нинішній рекорд у Книзі рекордів Гіннеса. І знаєте, він є, і, на наш подив, Пагслі його побив!».
Пагслі походить із найбільшої породи домашніх котів, які добре пристосовані до сніжних зим Міннесоти. Зазвичай їм потрібно чотири-п’ять років, щоб досягти свого повного розміру, коли вони виростають у великих сильних котів із густою шерстю. Відомо, що вони використовують свої гігантські пухнасті хвости як сидіння або для збереження тепла, і навіть мають великі лапи з порами, які функціонують як природні снігоступи.
Аманда каже, що Пагслі, хоча і знає деякі команди, такі як «сидіти» — пустотливий кіт, який має дуже простий розпорядок дня: «Їсти. Просити. Їсти. Спати. Просити. Їсти. Спати. Їсти. Просити. Пограти в „принеси“. Їсти. Спати».
Оскільки Пагслі лише два роки, цілком можливо, що його хвіст може вирости ще довшим.
Нагадаємо, нещодавно Книга рекордів Гіннеса оголосила найменшу козу у світі. Представниця канадської карликової породи має зріст лише 40,5 см у свої 4 роки.