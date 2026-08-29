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Кіт із Вісконсина, США, потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки незвичайній особливості своїх лап.

Про це йдеться на сайті GWR.

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Еребус Аномалі, який належить Кендрі Ванденблумер та Гантеру Нетту, офіційно став рекордсменом за найбільшою кількістю пальців у кота.

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Під час підрахунку у тварини виявили 29 пальців. Для порівняння, стандартна кількість пальців у домашнього кота — 18, тому Еребус має одразу на 11 більше.

Незвичайна особливість кота пов’язана з полідактилією. Це генетична особливість, через яку тварини народжуються з додатковими пальцями.

Полідактилія досить часто зустрічається у мейн-кунів. Водночас навіть для цієї породи 29 пальців — надзвичайно рідкісний випадок.

За даними Книги рекордів Гіннеса, саме така кількість пальців є найбільшою, яку коли-небудь офіційно фіксували у кота.

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До Еребуса рекорд належав коту з Канади за окликом Джейк. 2002 року в нього нарахували 28 пальців, і цей результат залишався рекордним протягом багатьох років.

На початку цього року канадського Джейка наздогнав інший кіт — Тобі. Кошеня, яке належить родині з Мічигану, також мало 28 пальців і таким чином повторило попередній рекорд.

Однак Еребус Аномалі зміг перевершити обох попередніх рекордсменів.

Його власники розповіли, що майже одразу після народження кошеняти зрозуміли: воно може бути особливим.

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Пара володіє розплідником Blue Northern Maine Coons і добре знайома з особливостями породи. Тому незвичайна кількість пальців у новонародженого Еребуса одразу привернула їхню увагу.

Власники припустили, що їхній вихованець може претендувати на світовий рекорд, ще коли він був зовсім маленьким.

Зрештою підозри підтвердилися: після офіційного підрахунку 29 пальців Еребус Аномалі отримав титул рекордсмена Книги рекордів Гіннеса.

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