Кіт-клептоман обкрадає сусідів: що він вже встиг поцупити – фото, відео

Кіт за окликом Клео з міста Кейті, Техас, США, обкрадає сусідів.

Про це пише KHOU-11.

Господарка пухнастого клептомана каже, що він краде у сусідів все, що потрапляє йому до лап: шкарпетки, садові рукавички, купальники та футболки.

"Я хочу перепросити, тому що деякі речі, які він приніс додому, наприклад жіноча білизна, що коригує, досить дорогі", — сказала Джин Віт.

Кіт-клептоман / Фото: скриншот з відео

Все почалося досить безневинно в будинку жінки, але потім Клео почав навідуватися до сусідів.

"Цього літа ми подорожували, і він сильно збожеволів на крадіжці", - сказала Віт. "Пара сусідів розповіла мені, що він забрався до їхнього будинку через вікно".

Кіт-клептоман / Фото: скриншот з відео

Ні гараж, ні відчинене вікно автомобіля не є безпечними. А оскільки він кіт, то він любить мишей. Але цього разу йдеться не про гризуна.

"Він взяв комп'ютерну мишу, яка була в сумці", - сказала Джин.

Віт настільки спантеличена діями Клео, що почала прати вкрадені речі, виставляючи їх на вулицю з табличкою для сусідів.

"Я перепрошую від його імені", — написано на табличці. "Огляньте його видобуток і заберіть свої речі".

Вкрадені речі жінка виставляє на вулиці / Фото: скриншот з відео

Можна було б подумати, що сусіди засмутяться через зникнення їхніх речей, але Клео здобув гарну репутацію і тепер став сенсацією у соціальних мережах.

"Найвірусніша тема на сторінці нашого району у Facebook", — сказала Віт.

Насправді Клео настільки популярний, що спільнота навіть шила йому сорочки. Частина зібраних грошей іде до місцевого притулку для тварин.

"Всі думають, що це чудово і кумедно", - додала жінка.

Втім власниця чотирилапого все ж намагалася переконати Клео припинити його злочинне життя.

"Я трохи відчитала його, думаючи, що, можливо, ми зможемо позбутися цієї звички", - сказала вона. "Але потім я зрозуміла, що це програшна битва. По суті він підліток".

Нагадаємо, чоловік намагався продати сусіду вкрадену у нього ж посилку. Він написав йому записку.

Читайте також: