Кіт Ларрі переміг ще одного конкурента: пес нового прем’єра Британії залишиться удома

Кіт Ларрі переміг нового конкурента / © Instagram

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Британський уряд змінив керівника, але головний господар Даунінг-стріт залишається незмінним. Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вирішив не перевозити до офіційної резиденції свого пса Акселя. Причина доволі проста — на Даунінг-стріт уже давно живе кіт Ларрі.

Про це Бернем розповів в телеінтерв’ю для BBC.

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Енді Бернем не бере собаку до офіційної резиденції через кота Ларрі

Бернем поділився, що причина такого рішення — суто дипломатична: його пес не зміг би порозумітися з котом Ларрі, який вже понад десятиліття утримує посаду головного мишолова Кабінету міністрів. За словами політика, його чотирилапий мешкатиме й надалі на півночі Англії.

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Енді Бернем має метиса бішон-фрізе та пуделя, якого звати Аксель.

«Думаю, він залишиться на півночі, тому що в нього характер такого собі сердитого маленького чоловічка. У ньому є трохи пуделя», — сказав Бернем.

Бернем вирішив не випробовувати терпіння примхливого та легендарного кота, а також не хоче розчаровувати своїх виборців, яким подобається Ларрі.

«Він точно не порозумівся б із Ларрі. І не думаю, що британці подякували б мені, якби я привіз Акселя сюди й порушив спокій у світі Ларрі. Тож він залишиться тут», — додав прем’єр.

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Кіт Ларрі відомий своїм суворим характером. Він не раз відстоював власну територію у сутичках із тваринами попередніх урядовців.

За Кіра Стармера Ларрі довелося жити з двома котами родини прем’єра — врятованим Джоджо та сибірським кошеням Принцом. А за прем’єрства Ріші Сунака Ларрі мешкав разом із лабрадором Новою.

Дружина Сунака Акшата Мурті зізнавалася, що між тваринами спалахували «гарячі сутички», з яких кіт стабільно виходив переможцем.

Коли ж прем’єром Великої Британії був Борис Джонсон, до Ларрі підселили джек-рассел-тер’єра Діліна. Джонсон згодом згадував, що Ларрі «добряче потріпав» пса, коли той наважився потягнути котячу їжу.

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Нагадаємо, Даунінґ-стріт, 10, є не лише осередком британської політики, а й домівкою для головного мишолова Кабінету міністрів — кота Ларрі. Взятий у 2011 році з притулку, він виріс із безпритульного кота у справжній культурний феномен і символ спокою.

За цей час у країні змінилася низка прем’єр-міністрів, але Ларрі залишається непохитним мешканцем резиденції — позує фотографам, тестує антикварні меблі та має сотні тисяч прихильників по всьому світу.

За роки «служби» Ларрі встиг зустріти чимало світових лідерів, включно з Бараком Обамою, Володимиром Зеленським та Каролем Навроцьким. Його поява біля знаменитих чорних дверей під час офіційних візитів неодноразово розряджала напружену політичну атмосферу щирими та кумедними моментами.

При цьому кіт залишається повністю позапартійною фігурою, а його утримання добровільно покривають працівники резиденції, а не державний бюджет.

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