Кіт може померти через звичайний об’їдок зі столу: про що попередили ветеринари

Кіт / © unsplash.com

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Курячі кістки, які багато власників домашніх тварин вважають безпечними, насправді можуть становити серйозну загрозу для здоров’я котів. Ветеринари застерігають, що навіть один проковтнутий уламок здатен спричинити небезпечні ускладнення — від задухи до пошкодження внутрішніх органів.

Про це повідомило видання Catster.

Попри те, що коти є хижаками та в природі можуть поїдати здобич разом із кістками, домашні тварини стикаються з іншими ризиками. Особливу небезпеку становлять кістки, які залишаються після приготування їжі.

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За словами фахівців, найбільш серйозними наслідками можуть стати закупорка або розрив шлунково-кишкового тракту. В обох випадках тварині зазвичай потрібне хірургічне втручання. Особливо небезпечною є перфорація кишківника, коли гострий уламок кістки проколює стінку органа або інші внутрішні тканини. Такий стан може загрожувати життю кота.

Ветеринари наголошують, що варені курячі кістки є значно небезпечнішими за сирі. Під час термічної обробки вони стають крихкими та легко розколюються на гострі фрагменти. Саме ці уламки можуть спричиняти пошкодження травного тракту.

Сирі кістки рідше розщеплюються на гострі частини, однак мають інший ризик. Разом із сирою курятиною тварина може отримати бактеріальну інфекцію.

Крім того, такі бактерії можуть передаватися людям через слину або випорожнення кота. Особливо вразливими до зараження вважаються діти, літні люди та особи з ослабленою імунною системою.

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Ще однією небезпекою є ризик задухи. Шматок кістки може застрягти в дихальних шляхах або ротовій порожнині. Якщо тварина починає часто чіпати лапою морду, трясти головою або має проблеми з диханням, це може свідчити про те, що уламок застряг у роті чи горлі.

Фахівці радять діяти одразу, якщо стало відомо, що кіт проковтнув курячу кістку. Насамперед потрібно перевірити, чи нормально він дихає та чи не має ознак задухи. Також важливо прибрати доступ до решти кісток, щоб тварина не з’їла більше. Після цього слід зв’язатися з ветеринаром і повідомити, скільки кісток міг проковтнути кіт, чи були вони сирими або вареними та коли саме це сталося.

Водночас ветеринари категорично не рекомендують намагатися самостійно викликати у тварини блювання. Під час зворотного проходження гострий уламок може пошкодити стравохід або шлунок і спричинити додаткові травми.

Навіть якщо після інциденту кіт почувається нормально, за ним потрібно уважно спостерігати протягом наступних годин і днів. Тривожними симптомами можуть бути блювання, здуття живота, відсутність випорожнень, відмова від їжі чи води, млявість, а також болісна реакція на дотики до живота.

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У деяких випадках кістка може пройти через травну систему без серйозних наслідків, хоча у тварини можуть виникати тимчасові розлади травлення або діарея. Проте ветеринари наголошують, що навіть за відсутності симптомів варто проконсультуватися зі спеціалістом. За потреби лікар може призначити рентгенологічне обстеження, щоб визначити місце розташування кістки та оцінити можливі ризики.

Якщо ветеринар дозволяє спостерігати за твариною вдома, зазвичай рекомендується забезпечити коту доступ до свіжої води та дотримуватися призначених рекомендацій щодо харчування. Також власникам радять контролювати стан лотка та стежити за випорожненнями тварини.

Найпростішим способом уникнути небезпечної ситуації залишається профілактика. Фахівці радять не залишати курячі кістки у відкритому доступі та викидати їх у сміттєві контейнери з кришками, які тварина не зможе відкрити або перекинути. Особливо це стосується варених кісток, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я котів.

Нагадаємо, вчені проаналізували поведінку котів та встановили, чи почуваються тварини щасливими і що впливає на їхній настрій.

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