Кіт надіслав босу господарки заяву про звільнення: жінка втратила роботу і премію

У Китаї кіт надіслав заяву про звільнення начальнику своєї господарки.

Про це повідомляє SCMP.

25-річна жінка з південно-західного муніципалітету Чунцін має дев'ятеро котів.

Вона написала заяву про звільнення в редакторі електронної пошти 5 січня, але не хотіла її надсилати, бо їй потрібні були гроші на утримання домашніх улюбленців.

Тоді її домашня камера спостереження зафіксувала момент, коли один із котів стрибнув на її стіл і натиснув кнопку на ноутбуці, надіславши листа.

Жінка розповіла, що негайно зв'язалася зі своїм босом, щоб звинуватити кота, але її проігнорували. Вона втратила і роботу, і премію за підсумками року.

Тепер вона шукає нову роботу, тому що їй потрібно годувати своїх пухнастиків.

Нагадаємо, відчайдушна собака принесла непритомне цуценя до ветеринарної клініки. Якби не вірусне відео, зняте камерами спостереження, більшість людей, ймовірно, вважали б цю історію вигаданою.

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