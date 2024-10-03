Кіт отримав нове життя з титановим черепом після операції на мозку: який він має вигляд (фото)

Домашній кіт переніс рятівну операцію з видалення доброякісної пухлини мозку, в результаті якої у нього з'явився титановий череп.

Про це повідомляє Bristol Live.

Семирічного домашнього короткошерстого кота Генрі доправили до ветеринарної клініки Bristol Vet Specialists, коли його власниця Меггі Гібб помітила, що він припинив їсти і став млявим. Занепокоєні погіршенням стану здоров'я Генрі протягом декількох тижнів, головні неврологи ветеринарної лікарні швидко обстежили його.

Вони виявили, що Генрі важко ходить, що вказувало на можливу проблему з мозком. Генрі зробили МРТ, яка показала, що на мозок тисне велика маса. Фаховий аналіз МРТ-зображень вказав на менінгіому як на ймовірну причину симптомів.

Генрі негайно доправили до операційної, де команда хірургів і медсестер провела "краніотомію" – хірургічне видалення частини черепа, щоб успішно видалити проблемну менінгіому. Потім для відновлення голови Генрі була використана надсучасна титанова сітка, яка фактично стала частиною його черепа.

Кіт Генрі / Фото: PA

Ця детальна і точна операція тривала більш ніж дві години. Після отримання результатів аналізів було підтверджено, що пухлина Генрі була доброякісною і його прогноз був сприятливим.

Дивовижно, але всього через декілька днів після успішної операції Генрі знову став на ноги.

Кіт Генрі / Фото: PA

Минуло шість місяців, і тепер у нього свіжа грива, яка не залишає жодного натяку на його минулі випробування. Меггі сказала: "Стан Генрі, мабуть, вплинув на нього задовго до того, як з'явилися симптоми. Це було так непомітно. Ми думали, що він просто сповільнився. Зараз у Генрі все дуже добре. Він зовсім не такий, як раніше. Він ніби став молодшою версією самого себе. Він грається, як кошеня, і бігає вранці, ніби знову відкрив для себе, що життя прекрасне! Його режим харчування також змінився – тепер він снідає вранці, а вечеряє перед сном. Я не можу передати словами, що я відчуваю, коли бачу, що у нього з'явився ще один шанс на життя, яким би довгим він не був".

Кіт Генрі / Фото: PA

Головний ветеринар Ніколас Грейнджер, який очолював хірургічну команду, сказав: "У таких випадках коти часто мають ледь помітні ознаки, які не помічають власники. Вважається, що вони "старіють" до того моменту, коли їхній стан різко погіршується. Тиск у мозку підвищується настільки, що необхідна невідкладна операція. За наявності відповідного обладнання та кваліфікованої команди лікування цієї хвороби може бути дуже успішним і надзвичайно корисним".

Нагадаємо, сміливець укусив велетенську анаконду, яка намагалася його з'їсти. Він впився зубами у змію просто біля її голови.

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