Кіт отримав премію за незвичайний страховий випадок: що сталося з пухнастим (відео)

Він став переможцем 15-ї щорічної премії Hambone.

Нью-йоркський кіт, який опинився згорнутим у дивані-ліжку, був удостоєний премії Hambone Award за незвичайну страхову виплату за домашніх тварин цього року.

Про це пише prnewswire.com.

Компанія Nationwide Pet Insurance повідомила, що 15-ту щорічну премію Hambone, названу на честь собаки, який з'їв всю шинку, перебуваючи в пастці в холодильнику, було присуджено коту на ім'я Джайлс.

Власники Джайлза, Рід та Кейтлін розповіли, що кіт перебував під диваном-ліжком, коли мачуха Ріда склала його.

Джайлз, як і решта фіналістів премії, повністю оговтався від травм.

"Скрутне становище Джайлза показує, наскільки легко звичайна ситуація може стати небезпечною для домашньої тварини", — заявив Жуль Бенсон, головний ветеринарний директор Nationwide. "Ми такі раді, що швидкі дії сім'ї Джайлза та команда ветеринарів забезпечили йому якнайшвидше одужання".

Джайлзу та його власникам було вручено нагороду Hambone Award, подарункову картку та пожертвування від імені кішки до схваленої благодійної організації, яка займається домашніми тваринами, на вибір родини.

Нагадаємо, до пастки потрапила рідкісна тварина, яку не бачили 130 років. Її вважали вимерлою.

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