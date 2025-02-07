Кіт Пальмерстон повертається: колишній мишолов МЗС знову на службі

Кіт Пальмерстон, колишній мишолов МЗС Великої Британії, повертається на роботу "консультантом із питань котячих відносин".
Колишнього мишолова Міністерства закордонних справ Великої Британії кота Пальмерстона відкликали з пенсії.
Відтепер він працюватиме "консультантом із питань котячих відносин" на Бермудах, передає BBC.
В Агентстві Великої Британії з міжнародного розвитку зазначили, що "перший котячий дипломат" буде "відвідувати лише ті зустрічі, які він вважає важливими, давати поради, коли це необхідно, і дозволяти собі заслужений сон".
Як зауважив мишолов, він вирішив вийти з пенсії через "спокусливі пропозиції", такі як:
- приваблива дипломатична роль
- ідеальні умови співпраці з новим губернатором Бермудських островів Ендрю Мердоком.
Мердок забрав кота собі після його виходу на пенсію у 2020 році.
Нагадаємо, раніше Пальмерстон служив головним мишоловом Міністерства закордонних справ у 2016-2020 роках.
Зокрема, у лютому 2018 року побився з головним мишоловом резиденції прем’єра Великої Британії котом Ларрі. Тоді Пальмерстон видер супернику жмут шерсті та відірвав ошийник.
Працівникам МЗС забороняли його підгодовувати, бо той нібито погладшав і став гірше ловити мишей. BBC писало, що достеменно невідомо, скільки коту років.
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