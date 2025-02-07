Кіт Пальмерстон повертається: колишній мишолов МЗС знову на службі

Колишнього мишолова Міністерства закордонних справ Великої Британії кота Пальмерстона відкликали з пенсії.

Відтепер він працюватиме "консультантом із питань котячих відносин" на Бермудах, передає BBC.

В Агентстві Великої Британії з міжнародного розвитку зазначили, що "перший котячий дипломат" буде "відвідувати лише ті зустрічі, які він вважає важливими, давати поради, коли це необхідно, і дозволяти собі заслужений сон".

Кіт Пальмерстон / Фото: соцмережа X Palmerston

Кіт Пальмерстон / Фото: соцмережа X / Palmerston

Як зауважив мишолов, він вирішив вийти з пенсії через "спокусливі пропозиції", такі як:

приваблива дипломатична роль

ідеальні умови співпраці з новим губернатором Бермудських островів Ендрю Мердоком.

Мердок забрав кота собі після його виходу на пенсію у 2020 році.

Нагадаємо, раніше Пальмерстон служив головним мишоловом Міністерства закордонних справ у 2016-2020 роках.

Зокрема, у лютому 2018 року побився з головним мишоловом резиденції прем’єра Великої Британії котом Ларрі. Тоді Пальмерстон видер супернику жмут шерсті та відірвав ошийник.

Працівникам МЗС забороняли його підгодовувати, бо той нібито погладшав і став гірше ловити мишей. BBC писало, що достеменно невідомо, скільки коту років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.