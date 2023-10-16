Кіт передбачив понад 100 смертей мешканців будинку для літніх людей: що він робив (фото)

Кіт, який жив у будинку для літніх людей, прославився тим, що нібито міг передбачити, коли його мешканці помруть.

Про це пише Daily Star.

Оскара забрали до закладу в Род-Айленді, США, 2005 року, щоб забезпечити комфорт його мешканцям. Але співробітники швидко помітили, що Оскар більшість часу любить залишатися один. Коли він згортався калачиком поряд із кимось, цей пацієнт помирав через декілька годин.

Кіт Оскар / Фото: Associated Press

Спочатку лікарі не пов'язували ці факти, але після як мінімум 25 різних інцидентів вони почали підозрювати, що чотирилапий може виявити те, чого вони не можуть.

Співробітники помітили, що кіт приходив до людей за дві години до їхньої смерті. Тому вони почали використовувати рухи Оскара як попередження і телефонували сім'ям пацієнтів, щоб дати їм можливість прийти і попрощатися, якщо кіт мав рацію.

Кіт Оскар / Фото: Associated Press

Доктор Девід Доса написав статтю для Медичного журналу Нової Англії, в якій перевіряв гіпотезу про те, що тварина із сімейства котячих може передбачити, який невиліковно хворий пацієнт помре наступним. Він вважав, що Оскар відчуває біохімічні зміни у пацієнтів.

Інші експерти вважають, що тварина вловила відсутність руху мешканців або ранні стадії запаху під час смерті.

У розмові з госпісом Crossroads доктор Доса сказав: "Спочатку Оскар був дуже наляканим котом. Йому дуже не хотілося виходити. Часто його можна було знайти в коморі або десь під ліжком, і лише коли хтось був на межі смерті, Оскар ніби виходив уперед і в центр".

Кіт Оскар / Фото: Associated Press

Станом на 2015 рік доктор Доса повідомив, що Оскар передбачив понад 100 смертей.

Нагадаємо, у Великій Британії дівчинка народилася з вагою 328 г. Вона з'явилася на світ на чотири місяці раніше.

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