Кіт повернувся додому через сім років: весь час він жив за 200 метрів від будинку (фото)

Британка возз'єдналася зі своїм загубленим котом через 7 років.

Про це пише Wales Online.

Весь цей час тварина жила на фабриці всього за 200 метрів від будинку.

Стефані Барстоу з Корбі, Нортгемптоншир, розповіла, що її бенгальський кіт Дюк не зміг повернутися додому після бійки зі своїм братом у січні 2017 року, і зрештою здалася після декількох місяців пошуків.

Стефані Барстоу та її кіт Дюк / Фото: walesonline.co.uk/

Барстоу сказала, що була шокована, коли до її дверей постукала ветеринарка і повідомила, що її улюбленця знайдено.

"Вона запитала мене, чи є я власницею кота за окликом Дюк. Я не могла у це повірити", — поділилася жінка. "Вона розповіла мені, що його знайшли за 200 метрів від мого будинку, на фабриці. Я була шокована".

Виявилося, що Дюк жив на фабриці, де робітники забезпечували його їжею та укриттям від холоду. У результаті вони відвезли кота до ветеринарки, коли вирішили, що фабрика небезпечна для нього.

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Там виявили, що Дюк має мікрочип, але номер телефону Стефані застарів. Ветеринарка поїхала за вказаною адресою Барстоу та особисто повідомила їй хороші новини.

Барстоу сказала, що вона була дуже рада возз'єднанню з Дюком, але зміни в її сім'ї, зокрема собака та новонароджена дитина, змусили її ухвалили складне рішення. Вона знайшла Дюку нову сім’ю.

Стефані Барстоу та її кіт Дюк / Фото: walesonline.co.uk/

Стефані каже, що кіт тепер щасливий у своєму новому будинку, і вона регулярно отримує новини від його господаря. Вона також порадила людям, які зараз шукають зниклого вихованця, ніколи не втрачати надію.

Нагадаємо, папуга "спалив" господаря на зраді. Ще більше його дівчину спантеличила реакція коханого.

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