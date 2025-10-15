- Дата публікації
Кіт проїхав понад сотню кілометрів на даху автофургона і вижив: як йому це вдалося
Американська родина виявила свого домашнього кота на даху автофургона, коли заїхали на заправку. Кіт-екстремал проїхав «із вітерцем» близько 160 кілометрів.
Родина Денардо зі США вирушила на вікенд за сотні кілометрів від дому. Коли вони зупинилися на заправці то виявили несподіваного «пасажира» на даху автофургона.
Про цей курйозний випадок повідомило видання CBS News.
Власниця чотирилапого пухнастика, Мара Денардо, розповіла, що вони з родиною виїхали з Кіттанінга та їхали Нью-Гемпширу на марафон. Проїхавши близько 160 миль, вони зупинилися на заправці, де й виявили свого домашнього улюбленця на даху автофургона.
Як з’ясувалося, кіт Рей Рей втримався на даху авто при швидкості 110 км/год — він міцно чіплявся за багаж, що й допомогло йому пережити цю екстремальну поїздку.
«Ми подумали: що ж нам робити? Ми вже так далеко зайшли в дорогу, і нам ще далеко до Нью-Гемпширу, тому мій чоловік сказав: йому просто доведеться поїхати з нами», — розповіла Денардо.
Після цього родина зробила коротку зупинку в зоомагазині, де придбала усі необхідні речі для Рей Рея та продовжила свою подорож.
«Він так добре провів час і пережив велику пригоду. Я знімала відео та фотографії скрізь, де ми були, і це було схоже на його невеличке турне», — розповіла Мара.
Як передає видання, історія Рея Рея надихнула його господиню написати серію дитячих книг.
Перша книга «Кіт, який не заблукав» розповідає про хоробрість кота та його родину, котра вирушила з ним у незабутню подорож: від 160-кілометрової поїздки на даху автофургона до вершини Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку.
За словами Мари, серія називається Ray Ray’s Cattastic Adventure Tails», де у кожній частині кіт буде вирушати в нове місце для пригод.
Як передає CBS News, завдяки своїй незвичайній подорожі, Рей Рей із «зайця-мандрівника» перетворився на справжнього «книжкового героя». Сім’я Денардо вже оголосила про плани випустити перші серії пригод котика наприкінці жовтня.
Раніше чоловік намагався врятувати кота, однак втрапив сам у халепу. Курйозний випадок став хітом у Мережі.
