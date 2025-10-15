Кіт проїхав понад сотню кілометрів на даху автофургона і вижив: як йому це вдалося

Кіт / © Getty Images

Родина Денардо зі США вирушила на вікенд за сотні кілометрів від дому. Коли вони зупинилися на заправці то виявили несподіваного «пасажира» на даху автофургона.

Про цей курйозний випадок повідомило видання CBS News.

Власниця чотирилапого пухнастика, Мара Денардо, розповіла, що вони з родиною виїхали з Кіттанінга та їхали Нью-Гемпширу на марафон. Проїхавши близько 160 миль, вони зупинилися на заправці, де й виявили свого домашнього улюбленця на даху автофургона.

Кіт Рей Рей

Як з’ясувалося, кіт Рей Рей втримався на даху авто при швидкості 110 км/год — він міцно чіплявся за багаж, що й допомогло йому пережити цю екстремальну поїздку.

Саме на цьому даху подорожував кіт / Фото: Instagram margaret_denardo

«Ми подумали: що ж нам робити? Ми вже так далеко зайшли в дорогу, і нам ще далеко до Нью-Гемпширу, тому мій чоловік сказав: йому просто доведеться поїхати з нами», — розповіла Денардо.

Після цього родина зробила коротку зупинку в зоомагазині, де придбала усі необхідні речі для Рей Рея та продовжила свою подорож.

«Він так добре провів час і пережив велику пригоду. Я знімала відео та фотографії скрізь, де ми були, і це було схоже на його невеличке турне», — розповіла Мара.

Як передає видання, історія Рея Рея надихнула його господиню написати серію дитячих книг.

Перша книга «Кіт, який не заблукав» розповідає про хоробрість кота та його родину, котра вирушила з ним у незабутню подорож: від 160-кілометрової поїздки на даху автофургона до вершини Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку.

За словами Мари, серія називається Ray Ray’s Cattastic Adventure Tails», де у кожній частині кіт буде вирушати в нове місце для пригод.

Як передає CBS News, завдяки своїй незвичайній подорожі, Рей Рей із «зайця-мандрівника» перетворився на справжнього «книжкового героя». Сім’я Денардо вже оголосила про плани випустити перші серії пригод котика наприкінці жовтня.

Раніше чоловік намагався врятувати кота, однак втрапив сам у халепу. Курйозний випадок став хітом у Мережі.

