Кіт шокував господиню точними прогнозами на картах Таро

Кіт Коул робить прогнози на картах Таро / © Jam Press

Власниця кота 46-річна американка Емілі Кук зі штату Вашингтон виявила надзвичайні здібності у свого вихованця. Її семирічний кіт Коул вражає своїми точними прогнозами на картах Таро.

Про це пише WhatstheJam.

Ще кілька років тому жінка зауважила, що Коул виявляє дивний інтерес до колоди карт Таро, яка була на дивані. Він акуратно чіпляв її лапами та зубами і виймав звідти одну карту, яку клав на килим.

Власниця кота зауважила, що його «пророцтва» почали дивним чином справджуватися. Кіт передбачав проблеми на роботі та переломні моменти у житті.

За словами жінки, якось вона відчувала тиск на роботі, а Коул витягнув карту, яка означала зраду.

«Через кілька місяців я втратила роботу, а та сама людина, щодо якої були підозри, більше не працює у компанії», — наголосила Емілі.

Після низки вдалих прогнозів інтерес до його віщувань став зростати, тож тепер власниця кота ділиться передбаченнями Коула в соцмережах.

Сотні користувачів звертаються за прогнозами до кота-віщуна і просять його витягти карту.

«Я просто намагаюся встигати знімати на відео, коли він робить вибір. У MyCatDoesTarot є посилання для пожертв і список очікування. Працює це так — я отримую повідомлення, додаю людину до черги й час від часу викладаю оновлення в сторіз. Але зрештою все вирішує Коул — він же кіт!» — наголосила Емілі Кук.

