Кіт спалив будинок: власниця "влаштувала" пухнастого на роботу, щоб відшкодувати збитки (фото)

У Китаї кіт витратив одне з дев'яти своїх життів після того, як випадково увімкнув індукційну плиту на кухні своєї господарки і підпалив будинок. Тепер йому доводиться "ходити на роботу", щоб заробити кошти.

Про це пише South China Morning Post.

Кіт за окликом Цзінгудяо завдав збитків на 100 000 юанів (14 000 доларів США). Тварина залишилася неушкодженою, а його власниця Дандан змінила ім'я свого акаунту на Douyin на "Найкрутіший кіт провінції Сичуань" і тепер змушує пухнастого улюбленця "працювати" під час прямих трансляцій, щоб відшкодувати збитки.

Безтурботна реакція власниці на нещасний випадок і мила зовнішність кота зібрали 8 мільйонів переглядів на сторінці Douyin.

4 квітня Дандан отримала телефонний дзвінок від співробітників з управління нерухомістю, які повідомили, що її помешкання горить. Повернувшись додому, вона виявила, що її кіт спричинив пожежу, яка спалила весь перший поверх її мансарди.

Дім Дандан після пожежі / Фото: Douyin

Виявилося, що Цзінгудяо грався на кухні і випадково наступив на сенсорну панель індукційної плити, увімкнувши її.

Пожежники знайшли золотистого британського короткошерстого кота, який ховався в шафі нагорі, весь у попелі, але не постраждав.

У наступні дні Дандан жартувала, що вона змушує його "відпрацьовувати свій борг", з'являючись у прямих ефірах, і навіть повісивши на нього ярлик "палія".

Кіт Цзінгудяо / Фото: Douyin

Дандан також поспілкувалася відеозв'язком з пожежником і попросила його навчити Цзінгудяо правилам пожежної безпеки. Вогнеборець сказав, що його вперше попросили навчати кота, і пожартував, що він намагався зацікавити пожежну собаку питаннями безпеки, але безрезультатно.

13 квітня Дандан опублікувала в Інтернеті лист-перепрошення, підписаний її відбитком пальця і відбитком лапи Цзінгудяо. Вона почувалася винною в тому, що не вимкнула плиту, і пообіцяла в майбутньому звертати увагу на пожежну безпеку, закликаючи інших робити те ж саме.

У соціальних мережах реакція юзерів на цю історію була переважно гумористичною:

"Я просто хотів приготувати мамі вечерю", - написав один з користувачів, який назвався Цзінгудяо.

"Дякую. Я щойно вимкнула електричну плиту. У мене є неслухняний кіт, який ходить всюди в моїй квартирі", - сказала інша людина.

"Мій кіт постійно спускає воду в туалеті, змушуючи мене платити великі рахунки за воду", - додав третій.

Нагадаємо, дівчинка поскаржилася батькам на "монстрів" у кімнаті. У стіні будинку знайшли неприємний "сюрприз".

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