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Кіт Степан повернувся в Instagram після тривалої паузи: власниця показала нове фото пухнастика
Фанати харківського кота Степана кілька місяців не бачили нових публікацій від улюбленця й почали хвилюватися за нього. Утім, чотирилапий блогер нарешті вийшов на зв’язок.
Власниця харківського кота-блогера Степана, на сторінку якого в Instagram підписані близько 1,5 мільйона людей, уперше за тривалий час опублікувала нове фото пухнастого блогера.
З липня шанувальники не бачили дописів від кота і почали хвилюватися за його долю.
Кіт Степан повернувся в Instagram після тривалої паузи
Степан з’явився в Instagram-сторіс і «подякував» усім, хто писав йому та хвилювався за його здоров’я.
«Друзі, зі мною все гаразд, ще живий і здоровий. Дякую всім, хто хвилюється та пише. Життя триває», — «написав» кіт-блогер.
Це перша поява Степана в соцмережах після тривалої перерви, яка змусила шанувальників непокоїтися за нього.
Степан — один із найвідоміших котів-блогерів у світі. На його сторінку в Instagram підписані близько 1,5 мільйона людей, а в листопаді йому виповниться 18 років. Він став популярним завдяки незворушному характеру та кумедним відео, у яких часто з’являється разом із господинею Анною та своєю пухнастою подругою Стефанією.
Нині Степан, Стефанія та їхня господиня живуть у Німеччині.
Як війна змусила кота Степана виїхати з Харкова
До повномасштабного вторгнення Степан жив у Північній Салтівці — районі Харкова, який сильно постраждав від російських обстрілів. Після початку війни кіт разом із господинею був змушений виїхати за кордон.
Спочатку Степан та Анна знайшли прихисток у Франції. У березні 2023 року кіт повернувся до Харкова, однак уже за рік знову виїхав через російські обстріли.
У 2024 році Степан потрапив до лікарні після того, як пережив сильний стрес через чергову російську атаку на Харків.
Нагадаємо, раніше кіт Степан співпрацював з італійським Модним домом Valentino. Він знявся в рекламі святкової колекції бренду: на фото кіт позував біля келиха червоного вина, вази з трояндою та сумки Valentino.
Крім того, харківського кота Степана номінували на одну з міжнародних премій у сфері блогінгу. Завдяки популярності в соцмережах він став одним із найвідоміших котів-інфлюенсерів.