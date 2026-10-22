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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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320
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Кіт Степан повернувся в Instagram після тривалої паузи: власниця показала нове фото пухнастика

Фанати харківського кота Степана кілька місяців не бачили нових публікацій від улюбленця й почали хвилюватися за нього. Утім, чотирилапий блогер нарешті вийшов на зв’язок.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Кіт Степан

Кіт Степан / © instagram.com/loveyoustepan

Власниця харківського кота-блогера Степана, на сторінку якого в Instagram підписані близько 1,5 мільйона людей, уперше за тривалий час опублікувала нове фото пухнастого блогера.

З липня шанувальники не бачили дописів від кота і почали хвилюватися за його долю.

Кіт Степан повернувся в Instagram після тривалої паузи

Степан з’явився в Instagram-сторіс і «подякував» усім, хто писав йому та хвилювався за його здоров’я.

«Друзі, зі мною все гаразд, ще живий і здоровий. Дякую всім, хто хвилюється та пише. Життя триває», — «написав» кіт-блогер.

Це перша поява Степана в соцмережах після тривалої перерви, яка змусила шанувальників непокоїтися за нього.

/ © instagram.com/loveyoustepan

© instagram.com/loveyoustepan

Степан — один із найвідоміших котів-блогерів у світі. На його сторінку в Instagram підписані близько 1,5 мільйона людей, а в листопаді йому виповниться 18 років. Він став популярним завдяки незворушному характеру та кумедним відео, у яких часто з’являється разом із господинею Анною та своєю пухнастою подругою Стефанією.

Нині Степан, Стефанія та їхня господиня живуть у Німеччині.

Як війна змусила кота Степана виїхати з Харкова

До повномасштабного вторгнення Степан жив у Північній Салтівці — районі Харкова, який сильно постраждав від російських обстрілів. Після початку війни кіт разом із господинею був змушений виїхати за кордон.

Спочатку Степан та Анна знайшли прихисток у Франції. У березні 2023 року кіт повернувся до Харкова, однак уже за рік знову виїхав через російські обстріли.

У 2024 році Степан потрапив до лікарні після того, як пережив сильний стрес через чергову російську атаку на Харків.

Нагадаємо, раніше кіт Степан співпрацював з італійським Модним домом Valentino. Він знявся в рекламі святкової колекції бренду: на фото кіт позував біля келиха червоного вина, вази з трояндою та сумки Valentino.

Крім того, харківського кота Степана номінували на одну з міжнародних премій у сфері блогінгу. Завдяки популярності в соцмережах він став одним із найвідоміших котів-інфлюенсерів.

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