Кіт увімкнув вночі духовку і ледь не спалив будинок – фото

Домовласник із Мічигану, США, уникнув катастрофи після того, як посеред ночі загорілася його духову піч. За даними пожежної служби, винуватцем інциденту став домашній кіт.

Про це пише New York Post.

Пожежна служба міста Альміра повідомляє, що отримала виклик о 2:30 ночі 1 жовтня про пожежу в житловому будинку на однойменній вулиці Бернт Мілл Роуд.

"Розслідування встановило, що домашня тварина перевела духовку в режим самоочищення, поки мешканці спали, що призвело до пожежі", - йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у Facebook.

На щастя, вогонь не вийшов за межі духовки, а мешканців будинку розбудили детектори диму.

Ця добре підготовлена сім'я навіть мала під рукою вогнегасник, який був використаний для гасіння полум'я, перш ніж воно встигло поширитися.

"Похвала цьому домовласникові за те, що у нього були справні димові сигналізації та вогнегасник!" - сказали в департаменті.

Як кіт ледь не спалив будинок

У Facebook Браян Адамс опублікував фото обвугленої і розплавленої плити і обвів дві кнопки, на які, ймовірно, кіт наступив лапами, активувавши режим самоочищення. "Це, безумовно, поганий дизайн!" - написав Адамс.

Кіт спалив духовку / Фото: Brian Adams/Facebook

Далі він пояснив, як кроки котика призвели до пожежі. "Я б просто прокинувся і побачив чисту духовку, але вчора вранці я готував бекон і поставив сковорідку в духовку, тому що не хотів, щоб кіт вимастився жиром", - сказав він. "Озираючись назад, жирний кіт був би набагато кращим".

Нагадаємо, влітку у США собака увімкнув газову плиту і підпалив будинок. Пес також проігнорував всі заходи пожежної безпеки.

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