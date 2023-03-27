Кіт випадково спалив будинок жінки, поки вона прибирала: як так сталось

У Великій Британії через грайливого кота спалахнув будинок. Жінка вирішила почати прибирання та запалила свічку, яку тварина випадково перекинула.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався у місті Бутл. Таш Лайалл розповіла, що в суботу вона займалась звичними справами: прибирала дім та вирішила запалити свічку.

Фото: mirror.co.uk

"Я спустилася вниз, щоб приготувати каву, і приблизно через десять хвилин почула, як мій партнер гукає мене. Весь верхній поверх був повний диму", - згадує жінка.

Таш, яка має двох котів, вважає, що одна з тварин перекинула свічку. Вона розповіла, що вогонь дуже швидко поширювався. Жінці вдалось вибігти з будинку, прихопивши зі собою котів.

Фото: mirror.co.uk

Жінка каже, що їй було дуже соромно перед сусідами, оскільки така необачність спровокувала пожежу, проте люди їй допомагали до приїзду рятувальників. Згодом пожежники ліквідували займання, проте будинок зазнав великих пошкоджень. Тепер друзі потерпілої збирають гроші, щоб допомогти їй відновити помешкання.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, у Великій Британії жінка розповіла, що вона зненавиділа своїх сусідів після того, як вони вирішили зробити для неї добру справу - ремонт у квартирі.

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