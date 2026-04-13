ТСН у соціальних мережах

Кіт з інвалідністю став зіркою соцмереж: історія Ізюмчика з Одещини

Кіт Ізюм з Одещини, якому діагностували мозочкову атаксію, став новою зіркою TikTok. Як він веде активний котячий і блогерський спосіб життя?

кіт Ізюм

кіт Ізюм

Тварини нерідко стають справжніми зірками соціальних мереж. Вони збирають мільйони лайків та тисячі шанувальників. Новою зіркою TikTok став кіт Ізюм з Одещини.

Пухнастий має інвалідність, але вона не заважає йому насолоджуватися життям — кіт активно ганяє між кімнатами та збирає позитивні коментарі. Історією кота ділиться Суспільне.

Кіт з інвалідністю став зіркою соцмереж

Власниця кота Валерія жартує, що кіт самостійно вибрав собі родину. Він народився у своїх господарів. Поступово вони почали помічати, що з котиком щось не так.

У термін, коли кошенята починали повзати, Ізюм завалювався на бік. Ветеринари діагностували коту мозочкову атаксію.

«Без людей поруч такі котики з такими діагнозами, на жаль, не зможуть самі існувати», — ділиться Валерія.

У кота Ізюма є власний режим. Харчується п’ять разів на день за чітким графіком. Це позитивно впливає на здоров’я кота і зручно господарям.

Господарі вкрай турботливі до кота, адже коригують свій день під його потреби.

Кіт добре вивчив розклад і знає, що після обіду з 12:00 до 16:00 у нього тиха година.

«Ми вкладаємо його як дитинку. З народження ми налаштували правильно цей режим», — ділиться господарка кота Ізюма.

Дівчина вирішила зняти на відео у соцмережі режим дня кота Ізюма — разом із графіком харчування, обіднім сном і всіма подробицями. Відео «залетіло» відразу на мільйон переглядів.

Так, дівчина вирішила активно вести блог кота Ізюма і більше розповідати про нього підписникам. З того моменту життя кота з інвалідністю стало яскравішим.

Підписники порадили замовити коту візочок, який полегшить йому пересування. Таким чином, кіт отримав нову можливість рухатися. На новому візочку кіт може навіть активно бігати та гратися з мишкою.

Тепер кіт Ізюмчик має понад 57 тисяч підписників у TikTok і ще майже 10 тисяч — в Instagram. Ізюм разом з господаркою знімають ASMR-розпаковки, прогулянки селом, смішні відео та поради власникам тварин з інвалідністю.

