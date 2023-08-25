Кіт з найдовшим хвостом у світі: який він має вигляд (фото)

Хвіст мічиганського кота довжиною 40,83 см офіційно є найдовшим у світі, поступившись рекордом його власному зведеному брату.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Американець Вільям Паверс був власником мейн-куна за окликом Сигнес, який був володарем світового рекорду Гіннеса за найдовший хвіст у домашньої кішки – 44,65 см. На жаль, Сигнес разом з іншими кішками Паверса загинув під час пожежі у будинку 2017 року.

Чоловік сказав, що пізніше його познайомили з Альтаїром, зведеним братом Сигнеса, і він швидко вирішив його забрати собі.

Вільям Паверс з котом-рекордсменом / Фото: guinnessworldrecords.com

"Коли я знову був готовий завести кішок, жінка, яка виростила Альтаїра, повідомила мені, що у них народився послід і сріблясте кошеня чоловічої статі, зведений брат Сигнеса", - розповів Вільям.

Мейн-кун Альтаїр / Фото: guinnessworldrecords.com

Паверс додав, що від самого початку було зрозуміло, що Альтаїр пішов стопами свого брата.

"Було цілком очевидно, що, як і у Сигнеса, відколи він був кошеням, у нього був абсурдно довгий хвіст, і з віком він продовжував ставати довшим", - сказав він.

Мейн-кун Альтаїр / Фото: guinnessworldrecords.com

Альтаїр тепер є рекордсменом з найдовшого хвоста серед домашніх кішок. До слова, цей кіт не єдиний живий рекордсмен у сім'ї: ще один кіт Паверса Фенрір — найвищий із домашніх котів, що нині живуть. Його зріст становить 47,82 см.

Нагадаємо, у Бразилії чоловік боровся голими руками з ягуаром, захищаючи племінників. Він розповів, як дивом вижив.

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