Кіт застряг у барабані пралки під час її роботи: чим усе закінчилося

Кіт у барабані пральної машини

У Китаї вижив кіт, який застряг у барабані пральної машини. Він отримав лише незначні травми.

Про це пише South China Morning Post.

Відео, опубліковане 5 грудня його користувачем під ніком @jiemodaxiaojie стало вірусним, зібравши 217 000 вподобань та 20 000 коментарів. Власниця розповіла, що була шокована, виявивши свого кота всередині пральної машини, коли виймала з неї білизну.

Кіт на прізвисько Цзіньтяо перебував у барабані протягом усієї програми, яка тривала понад 10 хвилин. Єдиною «травмою» після пережитого ним випробування став яскраво-червоний ніс. На відео мокрий до нитки та тремтячий кіт спотикається до свого господаря.

Жінка сказала, що не наважилася доторкнутися до нього, не знаючи, чи він поранений. Утім на відео видно, що кіт має здоровий та жвавий вигляд. Кіт отримав лише незначні травми лап і одужав після того, як вона витерла його та висушила феном.

Власниця тварини пообіцяла, що в майбутньому буде уважнішою під час користування пральною машиною.

Однак вона зіткнулася з критикою в інтернеті за свою недбалість. Дехто навіть звинуватив її у жорстокому поводженні з котом.

«Побачивши свого кота, який кілька хвилин застряг у пральній машині, вона не одразу перевірила його стан і не відправила до лікарні, а записала кота на відео, сказавши, що надто боїться до нього торкатися. Їй ніколи не слід дозволяти заводити кота», — написав один користувач.

Інший додав: «Можливо, було нерозумно торкатися кота, не знаючи, чи має він внутрішні травми».

Багато хто закликав жінку негайно відправити Цзіньтяо до лікарні, аби перевірити, чи є в нього невидимі ​​травми. Вона не відповіла на ці повідомлення і не розкрила, чи надала коту ветеринарний огляд.

Третій коментатор закликав сімей із домашніми тваринами завжди перевіряти, чи не ховаються вони в барабані пральної машини, перш ніж користуватися нею.

Раніше ми писали про те, що покласти до переноски кота, аби той не боявся візиту до ветеринара.

Так, доволі проста дія може допомогти вашому улюбленцю позбавитися тривоги. Фахівці радять покласти всередину переноски вони свіжі, ароматні трави. Найкраще для цього підходять меліса або м’ята.

Природний запах цих трав має м’який седативний ефект, що значно заспокоює котячу нервову систему. Ці рослини відомі завдяки своїм розслаблювальним властивостям і не шкодять коту, створюючи водночас відчуття більш звичного та безпечного середовища.