У В’єтнамі в зоопарку Хошиміна відвідувачі стали свідками незвичної сцени: домашній кіт опинився просто у вольєрі з ведмедями. Побачивши тварину серед хижаків, люди занепокоїлися, однак ситуація виявилася значно спокійнішою, ніж здавалося на перший погляд.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Кішку звати Міка. Вона мешкає на території Сайгонський зоопарк і давно стала там своєрідною «знаменитістю». За словами очевидців, Міка не просто випадково забрела до вольєра — вона регулярно проводить час поруч з азійськими чорними ведмедями і почувається там упевнено.

Незвичний дует зафіксувала художниця-скетчистка, яка подорожує В’єтнамом і робить замальовки тварин просто з натури. Її малюнки з котом у ведмежому вольєрі швидко розійшлися в соцмережах, зокрема в TikTok, де викликали хвилю обговорень.

Працівники та відвідувачі зоопарку зазначають: ведмеді не проявляють агресії до Міки. У кішки є власний будиночок, вона тримається впевнено й у разі потреби може швидко відбігти. Якщо ж хтось із великих сусідів підходить надто близько, Міка без вагань дає зрозуміти, що порушувати її простір не варто.

У коментарях користувачі також пишуть, що кішка — мати чотирьох кошенят і не має хвоста, однак ця особливість жодним чином не заважає їй жити активним життям у зоопарку. Схоже, Міка й ведмеді давно поділили територію без конфліктів — кожен займається своїми справами, не заважаючи іншому.

