Кіт зник на рік і повернувся додому, але те, що він там побачив, шокувало всіх (відео)

Власниця кота, який зник на рік, була шокована його поверненням додому, адже у будинку вже жив інший кіт, зовні ідентичний її вихованцеві.

Це відео вона виклала в Tik-Tok.

У ролику обидва коти сидять один навпроти одного та дивляться так, ніби бачать дзеркальне відображення.

На відео написано: «Коли ви втратили кота і хтось його знайшов через шість місяців, а ваш справжній кіт повертається рік потому».

За даними Animal Humane Society, один з трьох домашніх улюбленців у США зникає протягом життя, а загалом це близько 10 мільйонів тварин на рік, і не всі повертаються додому.

У коментарях під відео користувачі жартують, що коти нібито «перевіряють шахрайство один у одного», а деякі порівнюють ситуацію з «крадіжкою ідентичності».

Інші користувачі діляться власними історіями про схожі випадки: «У моєї сестри чорний кіт зник рік тому, вона взяла нового чорного кота, а минулого літа повернувся той, що зник. Тепер у неї два чорні коти».

Власниця також опублікувала відео, де обидва коти повторюють пози один одного, розділені лише кількома метрами. Їхні широкі очі демонструють шок від зустрічі.

Британська організація Cats Protection пояснює, що коти часто зникають через стрес вдома, хворобу, замкнення в сараї чи гаражі або через далекі мандрівки.

Більшість котів залишаються у межах кількох кілометрів від дому, проте деякі можуть пройти до 80 миль. Завдяки сильному інстинкту повернення, коти використовують запах, пам’ять та, можливо, магнітне поле Землі, щоб знайти шлях додому, навіть після тривалого часу.

Організація радить власникам, у яких пропав кіт: шукати поблизу дому у гаражах і шафах, використовувати знайомі запахи, залучати сусідів, оновлювати дані мікрочіпів і поширювати оголошення у соцмережах та на сайтах пошуку домашніх тварин.

Нагадаємо, чоловік намагався врятувати кота, однак втрапив сам у халепу. Курйозний випадок став хітом у Мережі.