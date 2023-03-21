Китай-Іран-Росія: тарологиня розповіла, чи спрацює цей союз та з чим залишиться Кремль

Зараз Китай, Іран та Росія проводили спільне військово-морське навчання в Оманській затоці. Вони тривали до 19 березня.

До чого приведе поглиблення цієї трикутної співпраці між країнами, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua тарологиня Ірина Клевер.

“Вони там про щось домовляться і почнуть свої домовленості впроваджувати в життя. Але вони не зможуть рухатися більш ніж на 50%. Буде якийсь фактор, який не пускатиме їх далі. Їхні союзники підуть кожен своєю дорогою. На півдороги їхні шляхи з’єднуються, а потім кожен з них іде по своїй траєкторії руху. Росія залишається сама”, - зазначила Ірина Клевер.

Нагадаємо, що в аквапарку diRoma, що у бразильському місті Калдас-Новас, восьмирічний хлопчик упав із водної гірки та загинув.

Читайте також: