Китаянка опинилася на межі розлучення після народження темношкірого сина: "Не була в Африці" – фото

Для молодої китаянки найщасливіший день її життя перетворився на жахіття після того, як її чоловік попросив зробити тест на батьківство через підозріло темну шкіру новонародженої дитини.

Про це пише Oddity Central.

30-річна жінка з Шанхая відчайдушно намагалася врятувати свій шлюб після того, як народила темношкіру дитину шляхом кесаревого розтину. Жінка звернулася до соціальних мереж, щоб розповісти свою сумну історію і попросити поради у інших матерів, як впоратися з цією ситуацією. Вона стверджує, що після пологів, коли її чоловік вперше побачив свого сина, він просто дивився на нього розгубленими очима і відмовлявся брати на руки.

Жінка зізналася, що їй теж здалася дивною темна шкіра дитини, і вона ніяковіла, коли тримала сина на руках, відчуваючи необхідність пояснити, що "ніколи не була в Африці і не знала жодного темношкірого".

Чоловік жінки не лише не виявив жодної радості чи інтересу до дитини, але й попросив зробити тест на батьківство, щоб довести, що це його малюк. Жінка погодилася, але, попри те, що знала, що це доведе батьківство її чоловіка, вона почувалася скривдженою своїм чоловіком і сказала, що довіра між ними вже зруйнована.

Китаянка народила темношкіру дитину

Тим часом користувачі Мережі поквапилися запевнити її, що темний відтінок шкіри новонародженого є абсолютно нормальним.

"Це явище може відбуватися природним чином у новонароджених, оскільки їхня шкірна тканина тонка, а кровообіг поганий", - прокоментував один самопроголошений експерт. "Це дуже поширене явище, коли темно-червона шкіра з часом стає білою".

"Це дуже поширене явище", - підтвердив хтось інший. "Колір шкіри з часом посвітлішає".

Інші були більше стурбовані ставленням чоловіка і його недовірою до молодої матері, радячи їй провести довгу, важку розмову з ним про їхні стосунки після того, як з'являться результати тестів на батьківство.

Нагадаємо, чоловік пригрозив розлученням через реакцію дружини на його сюрприз. Вона не оцінила презент.

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