Китаянка відсвяткувала 124-річчя: вона завдячує довголіттям салу (фото)

Жінка, якій виповнилося 124 роки, розкрила секрет довгого життя – вона їсть сало.

Цю Чай народилася 1 січня 1901 року і вважається найстарішою людиною у своєму місті, а можливо, і в усьому світі.

Станом на 1 січня 2025 року Томіко Ітоока з Японії є рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, якій виповнилося 116 років. Тож, можливо, у японки з'явилася нова конкурентка – претендентка на рекорд.

Цю відсвяткувала монументальний день народження у своєму будинку, в оточенні друзів та родини. На тлі червоних ліхтарів і червоної килимової доріжки, що прикрашали простір, вона розкрила свої секрети довгого і здорового життя.

Бабуся зазначила, що триразове харчування, прогулянки в саду або по сусідству з будинком і щовечірній відхід до сну після 20:00 є обов'язковими. Але ще важливіше – їсти просту їжу з рису, змішаного зі шматочком сала "розміром з м'ячик для настільного тенісу".

Попри те, що лікарі наказали їй їсти менше тваринного жиру після перенесених захворювань очей і вух, вона не збирається зупинятися найближчим часом.

Цю із містечка Хуаган досі без проблем розчісує волосся, годує гусей і палить дрова. У дитинстві вона також щовечора з'їдала велику миску локшини з олією. Однак зараз вона дотримується вищезгаданої простої страви з жирного рису, змішаного зі злаками та свіжими овочами.

Вона сама виростила чотирьох дітей у складних умовах, після передчасної смерті чоловіка, а у віці 70 років втратила старшого сина.

Зараз Цю Чай живе зі своєю 60-річною онукою Цю Таохуа, і щороку місцеві продовжують збиратися, щоб відсвяткувати її довге життя.

