Китайці масово вдають із себе родичів померлих, щоб відвідати похорон: відома причина

У Китаї страва з локшиною, яку подають у їдальні похоронного бюро, несподівано стала вірусною в соціальних мережах, спричинивши ажіотаж серед гурманів. Деякі навіть вдають із себе родичів та плакальників, аби скуштувати популярну страву.

Про це пише ВВС.

Все почалося в похоронному бюро Ерлонг, розташованому в південно-західній провінції Гуйчжоу. Їдальня бюро зазвичай обслуговує клієнтів, однак після того, як чутки про неперевершений смак локшини поширилися в соціальних мережах, місце стало приваблювати натовпи відвідувачів.

Найпопулярнішим видом локшини виявилася страва зі свинячим фаршем і арахісом, яка коштує лише 10 юанів за миску ($1,38). Її смак настільки приголомшив місцевих жителів, що вони почали ділитися враженнями в соцмережах. Один з користувачів на платформі Xiaohongshu (RedNote) прокоментував: "Черга за локшиною довша, ніж черга покласти квіти до покійного".

Вдають з себе скорботних заради їжі

Популярність страви призвела до того, що деякі гурмани почали вдавати з себе родичів померлих, щоб потрапити до їдальні. Один із працівників Ерлонга розповів Jiupai News: "Були люди, які вдавали з себе родичів померлих. Їх важко відрізнити, коли стає багатолюдно, і з цим важко впоратися".

Черги стали настільки довгими, що відвідувачам іноді доводиться чекати по декілька годин. Це створює незручності для справжніх скорботних, які приходять до похоронного бюро з зовсім іншої потреби.

Компроміс: локшина для всіх, але з обмеженнями

Щоб зменшити наплив відвідувачів і уникнути непорозумінь, похоронне бюро вирішило пропонувати 50 мисок локшини представникам громадськості щодня – безкоштовно. Але лише за умови, що вони не заважатимуть справжнім скорботним. "Ми обслуговуємо лише клієнтів, які приходять до похоронного бюро, щоб вирішити свої справи. Але ми дозволимо представникам громадськості спробувати локшину, якщо це не заважатиме жалобі", – зазначив шеф-кухар їдальні.

Нагадаємо, чоловік від нудьги вдав із себе злочинця. Відомо, що він утнув і чим це закінчилося.

Читайте також: