Китайський телеканал представив ведучу зі штучним інтелектом: її вже звинуватили у пропаганді

Китайський державний телеканал People's Daily представив ведучу новин на базі штучного інтелекту.

Дикторка Рен Сяоронг працюватиме цілодобово, а в перервах глядачі зможуть ставити їй запитання через спеціальний застосунок.

Про це пише Daily Mail.

Рен стверджує, що навчилася навичкам "тисяч" ведучих, але може відповідати лише на заздалегідь поставлені запитання. Її відповіді просувають Центральний комітет Комуністичної партії Китаю. Глядачі це вже помітили і звинувачують штучний інтелект у пропаганді.

Так, один з глядачів зазначив, що з Рен можна поспілкуватись про передові технології, зниження податків та зборів та політичну конференцію Китаю "Дві сесії". Втім, відповіді заздалегідь написані людьми та містять урядову пропаганду.

Рен Сяоронг представили у відео на платформі соціальної мережі Weibo.

"365 днів, 24 години, я повідомлятиму новини весь рік, цілодобово, без відпочинку. Чи то на сайтах новин або в студії, ви завжди будете мене бачити. Кожна розмова, кожен ваш зворотний зв'язок роблять мене розумнішою", - каже журналістка у ролику.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув з триденним візитом до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з ключових тем перемовин – війна РФ проти України та китайський "мирний план". Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін зазначив, що РФ уважно ознайомилась із китайським планом "мирного врегулювання в Україні" та "з повагою ставиться до ініціатив Китаю щодо цього".

У МЗС України розраховують, що Сі Цзіньпін використає свій вплив на Путіна, щоб припинити війну.

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