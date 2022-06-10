Київ скасовує заснування Москви: у Мережі висміяли маразм РФ про невизнання незалежності Литви

Днями депутати країни-окупантки відзначились черговим історичним маразмом.

У Держдумі РФ виріши скасувати "визнання незалежності Литви". На це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ініціатива країни-агресора свідчить лише про те, що Литві необхідно оборонятися. Водночас депутат від консерваторів Радвіле Моркунайте-Мікуленене переконаний, що відповідні заяви РФ це лише їхня уява і нічого більше.

Натомість користувачі соціальних Мереж вибухнули жартами про відновлення історичної справедливості. Так, українці запропонувати ухвалити рішення, яким Київ вважає заснування Москви історичним непорозумінням та скасовує указ князя Київського від 1147 року, яким була заснована столиця Росії. Цей указ назвали "виправленням помилок колишніх вищих посадових осіб Києва".

Автор: Maksym Savanevskyi

Литовські парламентарі теж відреагували на історичні маразми Кремля, зазначивши, що за таких умов Литва скасовує Поляновський мирний договір від 1634 року та вимагає від Путіна визнати владу короля Владислава IV та повернути їм місто Смоленськ.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що до Держдуми РФ внесли законопроєкт про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Після цього радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такий намір Держдуми – це черговий доказ, що апетити РФ не обмежуються Україною.

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