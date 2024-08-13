Клініка обманом змусила 19-річного хлопця збільшити груди: подробиці скандалу

Китайську клініку звинувачують у тому, що вона обманом змусила 19-річного хлопця із психічним розладом збільшити груди.

Про це повідомляє SCMP.

Мама хлопця на прізвище Лу з Уханя, провінція Хубей, сказала, що її син переніс косметичну операцію 28 липня, коли пристав на пораду персоналу місцевої клініки краси.

"Коли наша сім'я почула про це, ми були шоковані. Це було схоже на те, ніби небо впало. Йому лише 19 років", — сказала вона.

Жінка стверджувала, що її син, коли шукав роботу у клініці, дізнався від персоналу, що ця процедура дозволить йому заробляти гроші за допомогою прямих трансляцій.

Розкриті листування її сина з персоналом клініки у WeChat показали, що спочатку він влаштовувався на роботу, яка забезпечувала "повний пансіон із щомісячною зарплатою 3000 юанів (400 доларів США)".

Коли хлопець запитав про можливості працевлаштування для чоловіків у клініці, один із співробітників сказав: "Ви можете спочатку зробити операцію на грудях і почати працювати, щойно одужаєте".

Попри те, що Лу висловив стурбованість щодо того, що "косметичні процедури зазвичай призначені для жінок", і сказав, що не має грошей на операцію, персонал запевнив його, що це "підійде і для чоловіків". Потім вони переконали його оплатити операцію частинами, припустивши, що він зможе погасити кредит зі своїх доходів від прямих трансляцій.

"У нас багато стримерів, які роблять тут косметичні операції та заробляють багато грошей. Деякі платформи дозволяють знімати гроші протягом тижня, інші навіть щодня", — сказали йому.

Зрештою, Лу узяв кредит у розмірі 30 000 юанів (4000 доларів США), а потім ще 7000 юанів протягом двох років, щоб оплатити операцію.

"Операція зробила груди мого сина розміром B із двома довгими шрамами під ними. Вигляд цих шрамів розриває мені серце", — сказала його матір.

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Після неодноразових переговорів імплантати було видалено, що, за словами жінки, "знов травмувало" її сина.

Вона також поділилася медичними висновками, які показали, що її син має інтелектуальні порушення та розумові здібності п'ятирічної дитини. Він також страждає на депресію, тривожність та розлади сну.

Вирішивши досягти справедливості, Лу звернулася за допомогою до ЗМІ. Ху Цзюньцзе, адвокат з юридичної фірми Hubei Today Law Firm, розповів Hubei Media Group: "Якщо людина недієздатна, опікун, у цьому випадку батьки, має підписати такі процедури. По-перше, гроші мають бути повернуті, а по-друге, якщо була заподіяна будь-яка шкода, має бути надано компенсацію".

Справа спричинила бурхливу реакцію у соціальних мережах: "Що? 19-річний хлопець? Збільшення грудей? Я не можу повірити своїм очам", "Робити грудні імплантати 19-річному парубкові з інтелектом п'ятирічної дитини. Ці люди звірі", "Це більш ніж обурливо. Деякі косметичні клініки нічим не відрізняються від шахраїв".

Нагадаємо, жінка-кіборг вставила всередину тіла прах свого покійного чоловіка. Також вона присвятила коханому ще одну модифікацію.

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