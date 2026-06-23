Кліщ може заразити не одразу: медик пояснив, коли ризик найвищий

Кліщ / © Associated Press

Реклама

Укус кліща може мати серйозні наслідки, якщо паразита вчасно не помітити та не видалити. Найпоширеніша помилка після прогулянки на природі — не оглянути тіло одразу після повернення додому.

Про це розповів фельдшер і інструктор з надання першої допомоги Матеуш Вавришук, який сам захворів на бореліоз після укусу кліща, передає Onet.

За його словами, у випадку з кліщами час має вирішальне значення. Що раніше людина помітить паразита на шкірі та видалить його, то нижчий ризик зараження хворобами, які він може переносити.

Реклама

“Найважливіше правило при видаленні кліща — час має значення. Чим раніше ми помітимо його на шкірі та видалимо, тим меншою буде ймовірність заразитися хворобою Лайма, якщо кліщ інфікований”, — пояснив медик.

Вавришук розповів, що сам припустився двох помилок: поїхав на коротку велопрогулянку до лісу без захисних засобів і не оглянув себе уважно після повернення.

За його словами, кліщі були дуже маленькими, тому він помітив їх лише через два дні. На той момент ризик зараження вже був значно вищим.

“Якби я видалив паразита протягом години після укусу, у мене не було б шансів заразитися бореліозом”, — зазначив він.

Реклама

Чи варто їхати до лікарні з кліщем

Медик пояснює: якщо людина помітила кліща, не завжди варто одразу їхати до лікарні або відділення невідкладної допомоги. Там пацієнта з такою проблемою можуть поставити в кінець черги, а кліщ у цей час залишатиметься на шкірі.

За словами Вавришука, саме тривале очікування може підвищити ризик зараження, якщо паразит інфікований.

“Якщо ми принесемо кліща до лікаря або у відділення невідкладної допомоги, можемо підвищити ризик зараження бореліозом. У черзі можна провести багато годин, а кліщ у цей час робитиме своє”, — пояснив він.

Як правильно видалити кліща

За словами медика, для видалення кліща не обов’язково мати спеціальний набір. У багатьох випадках достатньо акуратно видалити його самостійно, бажано в рукавичках або через стерильну марлеву серветку.

Реклама

Для дуже маленьких кліщів може знадобитися пінцет. Головне — діяти швидко й не чекати кілька годин у пошуках спеціальних інструментів.

Водночас є ситуації, коли краще звернутися до лікаря. Наприклад, якщо під шкірою залишилася значна частина паразита і людина не впевнена, що зможе безпечно її видалити.

Якщо ж після видалення залишилася лише маленька чорна цятка, тобто частина ротового апарату кліща, медик радить не панікувати.

Чого не можна робити з кліщем

Вавришук наголошує: кліща не можна припікати, заливати спиртом, мастити олією, кремами, мазями або лаком для нігтів.

Реклама

Такі дії можуть змусити паразита глибше проникати у шкіру або спровокувати викид вмісту його травної системи, що підвищує ризик інфікування.

“За жодних обставин не можна припікати кліща, наносити на нього лак, спирт, олію, креми чи мазі”, — попередив медик.

За місцем укусу треба стежити кілька тижнів

Навіть після видалення кліща важливо не втрачати пильності. Місце укусу потрібно спостерігати не один-два дні, а протягом кількох тижнів.

Одним із найвідоміших симптомів бореліозу є мігруюча еритема — почервоніння на шкірі, яке може з’явитися не одразу. Крім того, висип буває не у всіх.

Реклама

Сам Вавришук розповів, що його аналізи спершу були негативними, але згодом виявилися хибними. Через це він на певний час втратив пильність.

Пізніше у нього знову з’явився висип, а також інші симптоми бореліозу — втома та біль у суглобах. Саме це допомогло пов’язати погіршення самопочуття з укусом кліща.

Медик радить звертатися до лікаря при будь-яких тривожних симптомах, навіть якщо після контакту з кліщем минуло кілька тижнів або місяців.

Як зменшити ризик укусу

За словами Вавришука, кліщів не потрібно панічно боятися, але варто серйозно ставитися до ризику бореліозу. Під час прогулянок у лісі, парках або місцях із високою травою слід використовувати захисні засоби, а після повернення додому — уважно оглядати тіло.

Реклама

Особливо ретельно варто перевіряти ділянки, де кліщі можуть залишатися непомітними: пахви, пах, шию, ділянку за вухами, згини колін і ліктів.

Раніше повідомлялось, що у сезон активності кліщів фахівці нагадують про ризик зараження хворобою Лайма та кліщовим енцефалітом. Лісники радять дотримуватися простих правил захисту та використовувати підручні засоби, які можуть допомогти виявити кліщів ще до укусу.

Новини партнерів