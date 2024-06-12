Клієнт розгромив магазин мобільних телефонів кувалдою через рахунок за ремонт у 1200 грн – відео

У Бразилії розлючений клієнт розтрощив кувалдою стійку мобільного зв'язку через рахунок за ремонт.

Про це пише NTK.

На відеозаписі з камери спостереження видно, що за прилавком стоїть працівник зі своєю маленькою донькою. Чоловік заходить до магазину і б'є по прилавку величезним інструментом, обсипаючи дитину битим склом. Дівчинка приєднується до батька в задній кімнаті, поки підозрюваний продовжує трощити вітрини та електричні прилади.

За словами поліції, чоловік був розлючений через ремонт телефону, який обійшовся йому в 170 бразильських реалів (1200 грн).

Він пішов до магазину в Монтес-Кларос, щоб вимагати повернути свої гроші. Коли власник відмовився, підозрюваний пообіцяв "звести рахунки" і повернувся, щоб здійснити свою помсту.

Власник, Дієго Родрігес, сказав, що його не було в магазині під час нападу. Його співробітник працював у компанії своєї шестирічної доньки. "Я не знаю, як почати все спочатку, я зателефонував спеціалісту по склу, щоб отримати ціну, і я все ще чекаю. Клієнти приходили сюди сьогодні, і я вже втратив багато клієнтів. Це було дуже важко. Хлопець зробив все дуже ретельно, він, мабуть, все спланував заздалегідь. Його зло було добре розраховане", - розповів він місцевим ЗМІ.

Поліція встановила особу підозрюваного, але він залишається в розшуку, оскільки втік з місця злочину. Розслідування триває.

Нагадаємо, розгніваний батько дав ляпаса коміку на сцені за недоречний жарт про маленького сина. Він придбав квиток на його виступ та публічно помстився.

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