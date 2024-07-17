Клієнтка люто помстилася перукарці, яка випадково облила її водою – відео

Обурлива реакція жінки стала вірусною в Мережі.
Користувачі б'ються в істериці, побачивши ролик у TikTok, де клієнтка помстилася перукарці, яка випадково облила її водою.
Кліп, яким поділився @salon31rotherham, переглянули понад 5,9 млн разів і він зібрав тисячі коментарів.
У відео видно, як перукарка відвертається, поки миє волосся клієнтці. Через декілька секунд вона випадково намочує жінці обличчя. Клієнтка несподівано схоплюється на ноги, хапає насадку з водою і обливає нею свою перукарку. Персонал салону абсолютно спантеличений, оскільки клієнтка вибігла з салону.
@salon31rotherham #SalonVideos #Salon #SalonContent #JuniorStylist #Viral #Pranks #SalonLife #RotherhamSalon ♬ Reem - Joey Essex
Юзери не могли повірити, що жінка пішла на такі радикальні дії через інцидент.
- Це, мабуть, була її остання крапля. Я хочу знати, що з нею сталося раніше того дня
- Я плачу – це було так агресивно
- Мені так шкода, що це сталося з тобою. Це було дуже агресивно
Але деякі користувачі помітили підказку, яка спричинила підозри щодо достовірності інциденту. Використання гештегу #prank змусило людей замислитися над тим, чи не було все це просто інсценуванням. Якщо все це просто жарт, то одне можна сказати напевно – це дало усім привід для сміху.
Нагадаємо, перукар із величезними кінчиками пальців перетворив свою рідкісну хворобу на перевагу. Тепер до нього вишиковуються черги.
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