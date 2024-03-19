Клонував і продавав: фермер може сісти за ґрати за розведення гігантських "овець-мутантів" (фото)

Фермеру, який таємно купив частини найбільших у світі овець, загрожує в'язниця.

Про це пише Metro.

Артур Шубарт – він же Джек – купив частини захищеного мутантного виду, щоб незаконно розводити худобу, яку потім міг продати за 10 000 доларів. Він хотів використати тканини і яєчка аргалі Марко Поло з Киргизстану, щоб вивести ще більшу вівцю для продажу в приватні мисливські заповідники.

Він здійснював злочини у Грейт-Фоллз, штат Монтана, від 2013 по 2021 рік разом з п'ятьма іншими людьми. Нещодавно він визнав звинувачення в торгівлі дикими тваринами.

Його ранчо площею 215 акрів у Воуні спеціалізується на купівлі, продажу та розведенні "альтернативної худоби" – гірських овець, гірських кіз та інших копитних, за словами прокурорів.

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Самці Марко Поло, що походять з гір Паміру в Центральній Азії, можуть важити понад 22 кілограми, а розмах їхніх рогів перевищує 1,5 метра.

Вівці Марко Поло перебувають під загрозою зникнення та вважаються національним надбанням. Крім того, вони перебувають під міжнародним захистом, заборонені в Монтані, щоб захистити місцевих овець від хвороб і гібридизації.

Але Шубарт поставив під загрозу "цілісність дикої природи в Монтані", завізши частини овець аргалі до штату в надії на виведення масового гібриду.

Помічник генерального прокурора Тодд Кім сказав: "Це була зухвала схема зі створення масових гібридних видів овець для продажу та полювання на них як на трофеї. Реалізуючи цей план, Шубарт порушив міжнародне право та Закон Лейсі, які захищають життєздатність і здоров'я місцевих популяцій тварин".

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Закон забороняє торгівлю дикими тваринами, які були викрадені, захоплені, перевезені або продані з порушенням федерального законодавства або законодавства штату.

Шубарт і його змовники підробили сертифікати ветеринарного контролю і неправдиво стверджували, що вівці належать до дозволених законом видів, щоб вони могли продавати заборонених овець за межами Монтани, йдеться в рішенні суду.

Він надіслав генетичний матеріал заборонених овець до лабораторії для створення клонованих ембріонів, які він імплантував власним вівцям, заявили в прокуратурі. В результаті з'явився один чистий генетичний самець Марко Поло величезних розмірів, якого він назвав "король гір Монтани", повідомив суд.

За оцінками, гібридна вівця мала зріст понад 125 см і вагу понад 145 кг, що більше, ніж 120 см і 140 кг у звичайного Марко Поло.

Артур Шубарт / Фото: Facebook/Jack Schubarth

Шубарт змовився з іншими особами використовувати сперму "короля гір Монтани" для штучного запліднення інших порід для створення гібридних овець, йдеться в судових документах.

За словами прокурорів, він продавав його сперму безпосередньо вівчарям з інших штатів.

Стверджується, що фермер погодився продати одного нащадка двом людям у Техасі за 10 000 доларів і, як повідомляється, застрелив одну з овець з гвинтівки з лазерним прицілом.

Крім того, Шубарт незаконно купив генетичний матеріал у вівці бігхорна зі Скелястих гір, щоб продати його покупцям в інших штатах. Це найбільша дика вівця в Північній Америці, її зріст становить близько 90 см і вона може важити понад 21 кілограм.

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Шубарт заплатив мисливцю 400 доларів за яєчка одного з них, застреленого в Монтані, щоб розводити більше особин цього виду і схрещувати їх з баранами аргалі.

Шубарту загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі та штраф у розмірі 250 000 доларів США за кожне звинувачення.

Винесення вироку заплановане на 11 липня.

Декілька днів тому Шубарт написав на своїй сторінці у Фейсбуці, де розмістив численні фотографії худоби: "Ми не можемо продати овець вже близько трьох років. Вперше за 80 з гаком років я розорений".

Нагадаємо, у США народилося рідкісне теля з двома обличчями. Його назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

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