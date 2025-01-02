Кмітливий оператор дрона допоміг врятувати собаку, що застряг на тонкій кризі: що він вигадав

Пес занадто боявся незнайомців, щоб підійти.
Небайдужий сусід за допомогою дрона допоміг врятувати собаку, який провів майже цілий день на тонкому льоду озера в Нью-Джерсі, США.
Про це пише UPI.
20-місячний пес за окликом Бруклін був помічений на тонкому льоду озера Парсіппані і, схоже, занадто боявся незнайомців, щоб наважитися зійти з льоду.
Сусід Кішан Патель прикріпив курку до свого дрона і спробував виманити Брукліна на берег, і спочатку здавалося, що це спрацювало, але Бруклін втік назад на озеро, коли побачив рятувальників на березі.
Після заходу сонця Патель використав свій дрон, щоб визначити місцеперебування Брукліна для поліцейського, який вийшов на лід. Поліцейський зміг знайти собаку, який побіг до берега і продовжив тікати.
Брукліна благополучно знайшли наступного ранку на ґанку будинку місцевого жителя.
"Як власник собаки, я можу поспівчувати тому, що відчував господар під час цього випробування", - сказав Патель. "Я дуже радий, що собака вже не на льоду, в теплі і повернувся додому".
Нагадаємо, нещодавно 20-річного сліпого кота врятували із замерзлого озера. На порятунок чотирилапого кинулися очевидці.
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