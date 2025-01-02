Кмітливий оператор дрона допоміг врятувати собаку, що застряг на тонкій кризі: що він вигадав

Небайдужий сусід за допомогою дрона допоміг врятувати собаку, який провів майже цілий день на тонкому льоду озера в Нью-Джерсі, США.

Про це пише UPI.

20-місячний пес за окликом Бруклін був помічений на тонкому льоду озера Парсіппані і, схоже, занадто боявся незнайомців, щоб наважитися зійти з льоду.

Сусід Кішан Патель прикріпив курку до свого дрона і спробував виманити Брукліна на берег, і спочатку здавалося, що це спрацювало, але Бруклін втік назад на озеро, коли побачив рятувальників на березі.

Собака на озері / Фото: скриншот з відео

Після заходу сонця Патель використав свій дрон, щоб визначити місцеперебування Брукліна для поліцейського, який вийшов на лід. Поліцейський зміг знайти собаку, який побіг до берега і продовжив тікати.

Брукліна благополучно знайшли наступного ранку на ґанку будинку місцевого жителя.

"Як власник собаки, я можу поспівчувати тому, що відчував господар під час цього випробування", - сказав Патель. "Я дуже радий, що собака вже не на льоду, в теплі і повернувся додому".

Нагадаємо, нещодавно 20-річного сліпого кота врятували із замерзлого озера. На порятунок чотирилапого кинулися очевидці.

Читайте також: