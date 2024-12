Книга рекордів Гіннеса скасувала спробу найдовшого безперервного поцілунку: названо жахливу причину

Книзі рекордів Гіннеса довелося скасувати спробу найдовшого безперервного поцілунку з жахливої причини.

Про це йдеться на офіційному сайті.

2013 року тайська пара Еккачай і Лаксана Тіранарати досягли найдовшого поцілунку в історії – 58 годин і 35 хвилин.

Цей поцілунок був частиною супер-поцілункового заходу, організованого Ripley's Believe It or Not! у Паттайї, Таїланд, який розпочався 12 лютого і завершився двома днями пізніше, у День святого Валентина.

Того року було дев'ятеро пар, чотири з яких побили попередній рекорд у 50 годин 25 хвилин, встановлений роком раніше.

Подружжя Тіранаратів раніше встановило рекорд 2011 року і отримало за перемогу приблизно 2700 доларів і дві каблучки з діамантами.

Еккачай і Лаксана Тіранарати / Фото: Guinness World Records

Але, попри весь цей галас, Книга рекордів Гіннеса незабаром деактивувала цю категорію рекордів, оскільки змагання стало "занадто небезпечним, а деякі правила суперечили її оновленій політиці".

Правила запису

Поцілунок повинен бути безперервним і губи повинні весь час торкатися. Якщо губи розійдуться, пара негайно дискваліфікується. Учасники можуть вживати рідину через соломинку під час спроби, але знову ж таки, губи не повинні роз'єднуватися. Пара повинна бути весь час притомною. Учасники повинні стояти під час спроби і не можуть підтримувати одне одного жодними допоміжними засобами. Перерви на відпочинок не дозволяються. Дорослим не дозволяється використовувати підгузки/пелюшки або прокладки від нетримання сечі. Пари можуть користуватися туалетом, але повинні продовжувати цілуватися, поки вони йдуть у супроводі судді, який стежить за обманом.

Небезпеки заходу

Оскільки рекорд ставав все довшим і довшим, а перерви на відпочинок не дозволялися, деякі учасники були схильні до небезпек, пов'язаних з депривацією сну, наприклад, до психозу.

Книга рекордів Гіннеса стверджує, що раніше вже були випадки, коли учасники змагань страждали на негативні наслідки.

Рекордсмени 1999 року, Карміт Цубера і Дрор Орпаз, були "ледь притомні" після поцілунків протягом 30 годин і 45 хвилин. Після перемоги вони ледь не знепритомніли і були доправлені до медзакладу, де отримали лікування від втоми.

А 2004 року Ендрю Сарті довелося реанімувати киснем після того, як він цілувався з дівчиною Анною Чен протягом 31 години і 18 хвилин. Під час цієї спроби у нього почалися м'язові судоми, і Анні довелося робити йому масаж.

