Книжковий клуб читав один роман протягом останніх 28 років: у чому його особливість

Каліфорнійський книжковий клуб нещодавно завершив перше читання "Поминок за Фіннеганом" Джеймса Джойса, загальновідомо складної книжки, яку він почав читати 28 років тому.

Про це пише The Guardian.

Джеймс Джойс одного разу сказав, що вимога, яку він висуває своєму читачеві, полягає в тому, що він "має присвятити все своє життя читанню його робіт", і деякі люди дійсно сприйняли ці слова близько до серця. Наприклад, члени каліфорнійського книжкового клубу провели останні 28 років свого життя, розшифровуючи сторінку за сторінкою книжки "Поминки за Фіннеганом", намагаючись розгадати її численні загадки.

Цю книжку настільки складно читати, що жодна людина не може по-справжньому сказати, що "зрозуміла її", що робить її ідеальною для громадського читання. Судячи з усього, твір написаний заплутаною сумішшю заново винайдених слів, ігор слів і алюзій, посилається приблизно на 80 мов, і люди навіть не можуть домовитися про те, де відбувається дія книги або хто її персонажі.

Група читання "Поминок за Фіннеганом", 2008 рік. / Фото: theguardian.com

Джеррі Фіалка, режисерка-експериментаторка із Веніса, штат Каліфорнія, 1995 року організувала книжковий клуб, присвячений виключно "Поминкам за Фіннеганом". Від 10 до 30 осіб приходили на щомісячні зустрічі у місцевій бібліотеці, щоб прочитати дві сторінки та обговорити свою думку. Зрештою, вони знизили темп до однієї сторінки на зустріч, щоб дати собі більше часу для дискусій, тому наступні 28 років вони провели, переглядаючи книжку лише один раз. Хоча деякі учасники з роками пішли, а інші приєдналися до групи, Фіалка та деякі з початкової групи, як і раніше, зустрічаються щомісяця, лише тепер вони роблять це через Zoom.

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Цікаво, що книжковій групі Фіалки потрібно було більше часу, щоб закінчити читання, ніж Джеймсу Джойсу, щоб написати цей роман, — 17 років, серед яких чотирирічний період майже повної письменницької кризи. На жаль, автор помер невдовзі після публікації, тому він не мав часу пояснити свої твори або хоча б дати якісь підказки, тому читачі мають розгадати цю літературну загадку.

"Під час зустрічі у мене відкрито 30 різних вкладок Вікіпедії", - розповів 38-річний Пітер Квадріно. "Ви завжди дізнаєтеся про якусь нову історичну особистість чи подію. Таке відчуття, ніби мій мозок щойно прийняв душ. Це так освіжає".

Група читачів Джеррі Фіалки прочитала останню сторінку 628-сторінкової книжки у жовтні, але це ознаменувало лише кінець їхнього першого прочитання, а не кінець книжкового клубу. І вони не планують переходити до іншої книжки.

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"Ми не закінчили. Останнє речення книжки закінчується на середині речення, а потім починається на початку книжки. Це циклічно. Це ніколи не закінчується", - сказала Фіалка. "Наступної книжки немає, ми читаємо лише одну книжку. Назавжди".

Цей каліфорнійський книжковий клуб не єдиний, присвячений "Поминкам за Фіннеганом". Фіалка сказала, що він знає як мінімум 52 активні людини, зокрема одну із Цюріха, Швейцарія, яка читала свідомо складну книжку Джойса близько 40 років. Лише зараз вона читає її вчетверте, причому на перше пішло "всього" 11 років.

Нагадаємо, опальний священник одружився зі своєю юною ученицею. Пара втекла до Італії.

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