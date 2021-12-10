Книжковий рекорд: перше видання книжки про Гаррі Поттера продали за майже пів мільйона доларів

Книжковий рекорд: перше видання книжки про Гаррі Поттера продали за майже пів мільйона доларів

Книга вийшла друком у 1997 році.

У Сполучених Штатах за майже пів мільйона доларів продали на аукціоні перше видання книги про "Гаррі Поттера".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 грудня.

Ціна за книгу склала 471 тис. доларів - це світовий рекорд для художнього твору двадцятого сторіччя. Видання виставив на торги американський колекціонер. Книга вийшла у 1997 році у Британії. З такою обкладинкою було надруковано лише пів тисячі екземплярів. На момент виходу "Гаррі Поттер і філософський камінь" коштував 10,99 фунта.

Загалом, британська письменниця Джоан Роулінг написала сім книг про хлопчика-чарівника. Їх переклали на 80 мов світу. Книги продали накладом у 500 мільйонів примірників.

У США за майже пів мільйона доларів продали перше видання книги про Гаррі Поттера | Новини світу

Як повідомлялося, 1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом. Новорічний випуск буде присвячений 20-річчю першого фільму із серії.