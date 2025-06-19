ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
660
Час на прочитання
3 хв

Кнопка "відписатися" може буди небезпечною: як не потрапити в пастку шахраїв

Ваша електронна пошта може стати ціллю хакерів після натискання кнопки «відписатися» в підозрілому листі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ноутбук

Ноутбук / © pixabay.com

У гонитві за «чистою» електронною поштою багато користувачів інтернету щодня натискають кнопку «відписатися» в рекламних або інформаційних листах. Але, як виявилося, це може не лише не позбавити вас спаму, а й стати причиною серйозної загрози для особистої безпеки та даних.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані компанії DNSFilter.

Одне з 644 натискань на кнопку «Unsubscribe» у листах веде користувача на потенційно небезпечні сайти. Деякі з них можуть містити шкідливе програмне забезпечення, інші — збирають дані або вводять користувачів в оману, імітуючи знайомі інтерфейси.

На перший погляд, це виглядає як звичайна дія для очищення поштової скриньки. Але в реальності, за словами технічного директора компанії Zenity Майкла Баргурі, такі дії часто підтверджують хакерам, що електронна адреса активна й належить реальній людині. В подальшому це може зробити користувача об’єктом цілеспрямованих атак — від вимагання грошей до збору персональної інформації.

«Довіра в інтернеті — відносна. Я довіряю своєму поштовому клієнту, але не довіряю тому, що всередині листа», — пояснює TK Keanini, технічний директор DNSFilter.

Фішингові атаки під виглядом «Unsubscribe» не лише збирають електронні адреси. За словами віцепрезидента з кібербезпеки компанії Coalfire Чарльза Гендерсона, деякі зловмисники створюють цілі «досьє» на користувачів. Якщо на фішинговому сайті жертва вводить будь-які персональні дані — особливо паролі — це відкриває двері до подальшого злому акаунтів або вимагання.

Один із характерних тривожних сигналів — якщо сайт, на який переадресовує кнопка «відписатися», просить вас ввести пароль чи інші дані. У такому випадку експерти радять закрити сторінку і не вносити жодної інформації.

Як захиститися: поради фахівців

  • Не натискати на посилання в листах від незнайомих відправників. Якщо сумніваєтесь — краще видалити лист або позначити його як спам.

  • Використовувати «list-unsubscribe headers». Ці вбудовані інструменти розміщуються в заголовках листів і підтримуються більшістю поштових сервісів (зокрема Gmail, Outlook), і є значно безпечнішими за текстові гіперпосилання всередині листа.

  • Налаштовувати фільтри пошти. Якщо якийсь відправник постійно надсилає небажані листи, створіть правило, яке автоматично перекидатиме їх у папку зі спамом.

  • Регулярно змінювати паролі та використовувати двофакторну автентифікацію.

  • Використовувати надійний антивірус і фільтри вебзахисту.

Що робити, якщо вже натиснули — і підозрюєте шахрайство

  • Негайно змініть паролі до всіх акаунтів, пов’язаних з поштою.

  • Скористайтеся антивірусною перевіркою.

  • Зверніться до служби підтримки вашого поштового сервісу.

  • Зробіть скриншот підозрілого листа та повідомте про нього в службу кібербезпеки або правоохоронні органи.

У сучасному цифровому середовищі навіть звичайне натискання на кнопку «відписатися» може нести загрозу. В епоху фішингу, хакерських атак і масових витоків даних важливо бути особливо обережним. Кібергігієна — це вже не розкіш, а життєва необхідність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Google впроваджує нову функцію безпеки в Android, яка передбачає автоматичне перезавантаження пристрою, якщо його не було розблоковано протягом трьох днів поспіль.

Після такої перезавантаження користувачу доведеться ввести PIN-код або пароль, щоб отримати доступ до пристрою. Функція працюватиме на смартфонах і планшетах, однак не зачепить смарт-годинники та телевізори на базі Android.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie