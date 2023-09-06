Коала-злодій влаштував наліт на ферму, об'ївся та не зміг втекти – фото

Коалу Клода викрили як серійного злодія на австралійській фермі.

Про це пише BBC.

Протягом декількох тижнів власник розплідника Гамфрі Герінгтон ламав голову над тим, щоб ідентифікувати невловимого злодія, що пожирає його саджанці.

Спочатку він подумав, що це кози, а тоді – набридливий опосум.

Найменше він очікував, що якось прийде на роботу і виявить коалу, приголомшеного і надто наїдженого, щоб рухатися, оточеного обдертими евкаліптовими рослинами.

Коала об'ївся на фермі та не зміг втекти / Фото: BBC

"Одного ранку ми прийшли на роботу, а він сидів на жердині. І того ранку зникло багато рослин… Я думаю, того дня він, мабуть, дуже щільно наївся і надто втомився, щоб повернутися до свого дерева".

Коли Клода викрили як викрадача листя, Герінгтон обережно загорнув його в рушник і переніс до дерев приблизно за 300 метрів.

"Але через декілька днів він повернувся і продовжив свої нічні візити", - сказав він.

Втім, чоловік не сердиться, його це навіть тішить.

"Я просто не міг повірити, що це був коала", - сказав він. "Я був шокований, але також дещо приголомшений".

За іронією долі, рослини, які з'їв Клод, вирощувалися для коал у регіоні — цей вид перебуває під загрозою зникнення.

Наразі співробітники будують паркан, що захистить від коал, навколо своїх столів для розсади, щоб не допустити туди більше Клода, чиє поїдання декількох тисяч рослин обійшлося розпліднику в 6000 австралійських доларів (3800 доларів США).

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