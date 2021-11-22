Коали опинилися на межі вимирання: тваринам загрожують урбанізація та пожежі

Лісові пожежі забрали життя п'яти тисяч коал.

Коали опинилися на межі вимирання: можуть зникнути вже за 30 років.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.

Про те, що сумчасті ведмедики можуть назавжди зникнути, застерігають науковці університету Сіднея. За їхніми спостереженнями, найбільше цим тваринам загрожують урбанізація, вирубування дерев та лісові пожежі. Лише за два останніх роки в Австралії у вогні загинули п’ять тисяч коал. Також їх дедалі частіше збивають автівки на трасах.

Зоозахисники закликають австралійську владу будувати для коал безпечні переходи через автомагістралі та обмежити швидкість на дорогах.

Коали опинилися на межі вимирання

Як повідомлялося, коал, які мешкають на східному узбережжі Австралії, планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання. У східних штатах Новий Південний Вельс та Квінсленд вони забрали життя третини популяції коал. Аби врятувати тваринок, їх хочуть охороняти за законом.

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